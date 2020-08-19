***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 48.341.519 50.203.285 22.989.207 26.898.343Satışların Maliyeti13 -38.881.728 -42.164.887 -18.926.325 -22.748.000TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.459.791 8.038.398 4.062.882 4.150.343BRÜT KAR (ZARAR)9.459.791 8.038.398 4.062.882 4.150.343Genel Yönetim Giderleri-1.914.040 -2.361.443 -932.526 -1.414.480Pazarlama Giderleri-2.261.975 -2.369.921 -1.061.102 -1.222.364Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 3.103.909 2.072.192 1.176.258 984.169Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -805.017 -802.050 -410.408 -433.048ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)7.582.668 4.577.176 2.835.104 2.064.620FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)7.582.668 4.577.176 2.835.104 2.064.620Finansman Gelirleri15 840.177 772.314 489.606 507.882Finansman Giderleri15 -7.428.507 -4.872.255 -3.069.312 -2.544.938SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)994.338 477.235 255.398 27.564Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri115.704 -234.745 -96.541 -73.714Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -600.691 -297.458 -287.593 -165.281Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 716.395 62.713 191.052 91.567SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.110.042 242.490 158.857 -46.150DÖNEM KARI (ZARARI)1.110.042 242.490 158.857 -46.150Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-81.741 1.075 -59.241 582Ana Ortaklık Payları1.191.783 241.415 218.098 -46.732Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,09030000 0,01840000 0,01650000 0,01550000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.331.500 3.039.992Dönem Karı (Zararı)1.110.042 242.490Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.110.042 242.490Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.436.255 4.738.554Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 894.199 932.869Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 -86.771 262.145Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -86.771 -24.942Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler287.087Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 346.470 220.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 290.794 218.090Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 55.676 2.556Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4 2.068.059 2.970.112Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4 2.068.059 2.970.112Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -716.395 234.746Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler118.036Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-69.307İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.538.840 -1.377.092Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.396.999 -8.641.801İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)18 -813.788 -827.784İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -5.583.211 -7.814.017Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-71.359 114.904İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-197İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-71.162 114.904Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 338.868 2.451.580Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 478.672 2.042.307Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-178.213 2.208.415İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18 -22.432 8.731İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -155.781 2.199.684Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 718.951Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-80.126 89.401İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-14.909 65.748İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-65.217 23.653Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -19.259 -485.563İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler670.625 843.665Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)214.701 -129.486Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)455.924 973.151Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-992.543 3.603.952Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -210.239 -172.360Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -128.718 -391.600YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.018.123 -2.947.955Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 69.307Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 69.307Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.087.430 -3.023.955Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -2.072.430 -3.023.955Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -15.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)76.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.396.481 945.752Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 13.721.973 3.040.116Ödenen Faiz-1.325.492 -2.322.311Alınan Faiz227.947YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.046.858 1.037.789Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-5.370 10.047NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.041.488 1.047.836DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.824.175 608.304DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.865.663 1.656.140Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 14.865.663 5.824.175Ticari Alacaklar31.754.007 25.270.237İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 2.489.328 1.675.540İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 29.264.679 23.594.697Diğer Alacaklar570.680 499.321İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.126 7.929İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar562.554 491.392Stoklar6 11.993.756 12.332.624Peşin Ödenmiş Giderler11 570.923 1.055.366Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 127.717Diğer Dönen Varlıklar4.051 218.752ARA TOPLAM59.759.080 45.328.192TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR59.759.080 45.328.192DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 29.549.716 25.100.000Maddi Duran Varlıklar8 9.401.353 12.360.420Kullanım Hakkı Varlıkları8 4.617.749 4.904.790Maddi Olmayan Duran Varlıklar209.483 219.862Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar209.483 219.862Peşin Ödenmiş Giderler11 11.217 5.446Ertelenmiş Vergi Varlığı16 3.903.915 2.986.012TOPLAM DURAN VARLIKLAR47.693.433 45.576.530TOPLAM VARLIKLAR107.452.513 90.904.722KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 16.393.394 8.197.040Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 9.972.532 9.797.123Ticari Borçlar24.566.684 24.744.897İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 22.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 24.566.684 24.722.465Diğer Borçlar279.532 359.657İlişkili Taraflara Diğer Borçlar14.909İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar279.532 344.748Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 19.259Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 280.073 536.508Kısa Vadeli Karşılıklar2.552.753 1.760.721Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 2.178.216 1.441.859Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 374.537 318.862Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.033.217 577.293ARA TOPLAM55.078.185 45.992.498TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.078.185 45.992.498UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 26.076.918 19.984.141Uzun Vadeli Karşılıklar2.413.881 2.380.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 2.413.881 2.380.086Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 3.555.449 3.348.069TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.046.248 25.712.296TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER87.124.433 71.704.794ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar20.377.383 19.029.100Ödenmiş Sermaye12 13.202.124 13.202.124Geri Alınmış Paylar (-)12 -239.432 -239.432Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.231.508 11.208.028Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.231.508 11.208.028Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 12.094.482 12.094.482Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -862.974 -886.454Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-792 1.893Yabancı Para Çevrim Farkları-792 1.893Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 274.362 274.362Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-5.282.170 -9.061.073Net Dönem Karı veya Zararı1.191.783 3.643.198Kontrol Gücü Olmayan Paylar12 -49.303 170.828TOPLAM ÖZKAYNAKLAR20.328.080 19.199.928TOPLAM KAYNAKLAR107.452.513 90.904.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.016.474 887.598 17.262.304 9.680 17.271.984Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-932.197 -932.197 -932.197Transferler887.598 -887.598Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35.586 5.024 241.415 210.853 6.098 216.951Dönem Karı (Zararı)241.415 241.415 1.075 242.490Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-35.586 5.024 -30.562 5.023 -25.539Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler76.000 76.000Dönem Sonu Bakiyeler12 13.202.124 -239.432 12.748.256 -629.716 5.024 274.362 -9.061.073 241.415 16.540.960 91.778 16.632.738Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 13.202.124 -239.432 12.094.482 -886.454 1.893 274.362 -9.061.073 3.643.198 19.029.100 170.828 19.199.928Transferler3.643.198 -3.643.198Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.480 -2.685 1.191.783 1.212.578 -84.426 1.128.152Dönem Karı (Zararı)1.191.783 1.191.783 -81.741 1.110.042Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23.480 -2.685 20.795 -2.685 18.110Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)135.705 135.705 -135.705 0Dönem Sonu Bakiyeler12 13.202.124 -239.432 12.094.482 -862.974 -792 274.362 -5.282.170 1.191.783 20.377.383 -49.303 20.328.080Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.110.042 242.490 158.857 -46.150DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar23.480 -35.586 62.418 101.577Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29.350 -44.483 78.023 126.972Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.870 8.897 -15.605 -25.395Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-5.870 8.897 -15.605 -25.395Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-5.370 10.047 -6.140 4.077Yabancı Para Çevrim Farkları-5.370 10.047 -6.140 4.077DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.110 -25.539 56.278 105.654TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.128.152 216.951 215.135 59.504Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-84.426 6.098 -62.312 2.620Ana Ortaklık Payları1.212.578 210.853 277.447 56.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869989BIST