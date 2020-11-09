***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 77.189.856 74.083.930 28.848.337 23.880.645Satışların Maliyeti13 -61.685.788 -61.579.455 -22.804.060 -19.414.568TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)15.504.068 12.504.475 6.044.277 4.466.077BRÜT KAR (ZARAR)15.504.068 12.504.475 6.044.277 4.466.077Genel Yönetim Giderleri-2.848.818 -3.569.399 -934.778 -1.207.956Pazarlama Giderleri-3.523.047 -3.711.536 -1.261.072 -1.341.615Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 5.429.265 3.467.376 2.325.356 1.395.184Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -2.615.509 -1.418.643 -1.810.492 -616.593ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)11.945.959 7.272.273 4.363.291 2.695.097FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)11.945.959 7.272.273 4.363.291 2.695.097Finansman Gelirleri15 2.398.073 1.941.039 1.557.896 1.168.725Finansman Giderleri15 -13.000.131 -7.624.856 -5.571.624 -2.752.601SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.343.901 1.588.456 349.563 1.111.221Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-227.022 -533.007 -342.726 -298.262Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -940.787 -425.872 -340.096 -128.414Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 713.765 -107.135 -2.630 -169.848SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.116.879 1.055.449 6.837 812.959DÖNEM KARI (ZARARI)1.116.879 1.055.449 6.837 812.959Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-93.237 1.073 -11.496 -2Ana Ortaklık Payları1.210.116 1.054.376 18.333 812.961Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.890.210 7.353.031Dönem Karı (Zararı)1.116.879 1.055.449Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.116.879 1.055.449Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.233.114 7.207.576Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.345.944 1.219.512Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 -93.736 34.933Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -93.736 -252.154Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler287.087Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 508.986 522.102Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 428.310 509.546Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 80.676 12.556Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4 2.254.992 4.720.967Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4 2.254.992 4.720.967Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 -713.765 533.009Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler177.053Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-69.307İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.881.430 -21.588Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-12.092.296 -7.766.062İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)18 -1.893.300 -1.190.625İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -10.198.996 -6.575.437Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-123.297 114.884İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)7.514İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-130.811 114.884Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 3.404.938 2.008.014Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 687.181 2.227.012Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11 887.349 3.551.684İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18 -22.432 9.365İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 909.781 3.542.319Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 613.813Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler22.861 -57.935İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)59.953 -9.668İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-37.092 -48.267Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 75.821 -590.142İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler642.200 490.957Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)163.691 49.804Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)478.509 441.153Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.531.437 8.241.437Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -282.458 -337.902Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 -76.315 -550.504YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.332.188 -3.026.283Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 69.307Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 69.307Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -3.401.495 -3.102.283Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -15.000Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -3.386.495 -3.102.283Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)76.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI13.927.896 3.468.797İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.793.055Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.793.055Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 14.290.612 7.349.051Ödenen Faiz-2.155.771 -3.929.342Alınan Faiz49.088YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.705.498 7.795.545Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-17.648 6.585NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.687.850 7.802.130DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.824.175 608.304DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ14.512.025 8.410.434Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 14.512.025 5.824.175Ticari Alacaklar37.456.269 25.270.237İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 3.568.840 1.675.540İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 33.887.429 23.594.697Diğer Alacaklar622.618 499.321İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar415 7.929İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar622.203 491.392Stoklar6 8.927.686 12.332.624Peşin Ödenmiş Giderler11 361.307 1.055.366Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 127.717Diğer Dönen Varlıklar4.051 218.752ARA TOPLAM61.883.956 45.328.192TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR61.883.956 45.328.192DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 29.549.718 25.100.000Maddi Duran Varlıklar8 10.419.793 12.360.420Kullanım Hakkı Varlıkları8 4.474.229 4.904.790Maddi Olmayan Duran Varlıklar196.882 219.862Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar196.882 219.862Peşin Ödenmiş Giderler11 12.324 5.446Ertelenmiş Vergi Varlığı16 4.047.577 2.986.012TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.700.523 45.576.530TOPLAM VARLIKLAR110.584.479 90.904.722KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 16.878.711 8.197.040Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 11.471.623 9.797.123Ticari Borçlar25.632.246 24.744.897İlişkili Taraflara Ticari Borçlar18 22.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 25.632.246 24.722.465Diğer Borçlar382.518 359.657İlişkili Taraflara Diğer Borçlar74.862 14.909İlişkili Olmayan Taraflara Diğer/ Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 13.202.124 239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.016.474 887.598 17.262.304 9.680 17.271.984Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-932.197 932.197 932.197Transferler887.598 -887.598Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-50.070 3.293 1.054.376 1.007.599 4.365 1.011.964Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler76.000 76.000Dönem Sonu Bakiyeler12 13.202.124 -239.432 12.748.256 -644.200 3.293 274.362 -9.061.073 1.054.376 17.337.706 90.045 17.427.751Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 13.202.124 -239.432 12.094.482 -886.454 1.893 274.362 -9.061.073 3.643.198 19.029.100 170.828 19.199.928Transferler239.432 3.882.630 -3.643.198Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-40.810 -8.824 1.210.116 1.160.482 -102.061 1.058.421Dönem Karı (Zararı)1.210.116 1.210.116 -93.237 1.116.879Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-40.810 -8.824 -49.634 -8.824 -58.458Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)239.432 1.553.623 1.793.055 1.793.055Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)135.704 135.704 -135.704 0Dönem Sonu Bakiyeler12 13.202.124 12.094.482 -927.264 -6.931 34.930 -3.489.116 1.210.116 22.118.341 -66.937 22.051.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.116.879 1.055.449 6.837 812.959DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-40.810 -50.070 -64.290 -14.484Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-51.013 -62.588 -80.363 -18.105Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.203 12.518 16.073 3.621Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri10.203 12.518 16.073 3.621Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-17.648 6.585 -12.278 -3.462Yabancı Para Çevrim Farkları-17.648 6.585 -12.278 -3.462DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-58.458 -43.485 -76.568 -17.946TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.058.421 1.011.964 -69.731 795.013Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-102.061 -79.947 6.098 2.620Ana Ortaklık Payları1.160.482 1.091.911 -75.829 792.393http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887263BIST