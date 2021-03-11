***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 109.372.787 93.872.851Satışların Maliyeti16 -86.260.644 -76.344.580TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)23.112.143 17.528.271BRÜT KAR (ZARAR)23.112.143 17.528.271Genel Yönetim Giderleri18 -3.791.549 -4.517.946Pazarlama Giderleri18 -5.005.574 -4.838.804Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 8.508.452 4.528.851Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -4.698.703 -1.729.124ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)18.124.769 10.971.248Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 3.800.658 1.426.416FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.925.427 12.397.664Finansman Gelirleri21 3.096.657 3.242.219Finansman Giderleri21 -16.640.901 -10.601.194SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)8.381.183 5.038.689Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.301.603 -1.394.366Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -1.497.400 -834.824Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 195.797 -559.542SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)7.079.580 3.644.323DÖNEM KARI (ZARARI)7.079.580 3.644.323Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15 -60.987 1.125Ana Ortaklık Payları7.140.567 3.643.198Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 23 0,54090000 0,27600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.038.134 7.652.187Dönem Karı (Zararı)7.079.580 3.644.323Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)7.079.580 3.644.323Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.303.169 7.263.538Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 2.223.718 1.186.702Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 41.366 -305.450Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 41.366 -482.169Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler176.719Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler432.511 521.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 451.372 603.694Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11 -18.861 -82.684Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.671.336 5.688.507Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4 5.671.336 5.688.507Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.800.658 -1.426.416Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler8 -3.800.658 -1.426.416Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 -195.797 1.394.366Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler204.819Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -69.307İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.150.020 -2.239.608Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.670.816 -2.603.593İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)24 599.250 -979.421İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -7.270.066 -1.624.172Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-124.049 280.463İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)24 7.495 -7.929İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -131.544 288.392Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 4.727.094 571.037Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -3.114.851 1.306.415Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.544.632 -1.023.337İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)24 -22.432 22.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 1.567.064 -1.045.769Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)12 -287.954Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler91.828 73.379İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)24 60.814 -17.453İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 31.014 90.832Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 755.126 -575.080İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-71.030 -268.892Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 218.752 -25.873Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -289.782 -243.019Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.232.729 8.668.253Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12 -335.399 -465.335Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 140.804 -550.731YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.609.434 -4.187.078Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri69.307Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 69.307Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.678.741 -4.345.208Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -5.642.289 -4.246.554Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -36.452 -98.654Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)158.130FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.915.604 1.746.976İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.793.055Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 1.793.055Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 26.303.375 6.298.037Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.978.109Ödenen Faiz4 -3.202.717 -4.596.516Alınan Faiz45.455YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.344.304 5.212.085Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.095 3.786NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)25.347.399 5.215.871DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 5.824.175 608.304DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 31.171.574 5.824.175Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 31.171.574 5.824.175Ticari Alacaklar31.899.687 25.270.237İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 1.076.290 1.675.540İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 30.823.397 23.594.697Diğer Alacaklar623.370 499.321İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar23 434 7.929İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 622.936 491.392Stoklar7 7.605.530 12.332.624Peşin Ödenmiş Giderler13 4.170.217 1.055.366Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 127.717Diğer Dönen Varlıklar14 218.752ARA TOPLAM75.470.378 45.328.192TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR75.470.378 45.328.192DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller8 33.800.000 25.100.000Maddi Duran Varlıklar9 11.863.882 12.360.420Kullanım Hakkı Varlıkları9 7.521.502 4.904.790Maddi Olmayan Duran Varlıklar203.696 219.862Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar203.696 219.862Peşin Ödenmiş Giderler13 5.446 5.446Ertelenmiş Vergi Varlığı22 4.594.073 2.986.012TOPLAM DURAN VARLIKLAR57.988.599 45.576.530TOPLAM VARLIKLAR133.458.977 90.904.722KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 31.517.214 8.197.040Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 8.395.875 9.797.123Ticari Borçlar26.289.529 24.744.897İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 22.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 26.289.529 24.722.465Diğer Borçlar451.485 359.657İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 75.723 14.909İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 375.762 344.748Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 774.385 19.259Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 549.595 536.508Kısa Vadeli Karşılıklar1.353.225 1.760.721Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 1.053.225 1.441.859Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 300.000 318.862Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 280.828 577.293ARA TOPLAM69.612.136 45.992.498TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.612.136 45.992.498UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 28.407.428 19.984.141Uzun Vadeli Karşılıklar2.596.739 2.380.086Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 2.596.739 2.380.086Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 4.761.671 3.348.069TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.765.838 25.712.296TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER105.377.974 71.704.794ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar28.105.318 19.029.100Ödenmiş Sermaye15 13.202.124 13.202.124Geri Alınmış Paylar (-)15 -239.432Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.213.373 11.208.028Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.213.373 11.208.028Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 12.094.482 12.094.482Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -881.109 -886.454Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.440 1.893Yabancı Para Çevrim Farkları3.440 1.893Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 34.930 274.362Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -3.489.116 -9.061.073Net Dönem Karı veya Zararı7.140.567 3.643.198Kontrol Gücü Olmayan Paylar15 -24.315 170.828TOPLAM ÖZKAYNAKLAR28.081.003 19.199.928TOPLAM KAYNAKLAR133.458.977 90.904.722Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 13.202.124 -239.432 12.748.256 -594.130 274.362 -9.016.474 887.598 17.262.304 9.680 17.271.984Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-932.197 -932.197 -932.197Transferler887.598 -887.598Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-653.774 -292.324 1.893 3.643.198 2.698.993 3.018 2.702.011Dönem Karı (Zararı)3.643.198 2.698.993 1.125 2.700.118Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-239.432 1.893 1.893 1.893Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması158.130 158.130Dönem Sonu Bakiyeler15 13.202.124 -239.432 12.094.482 -886.454 1.893 274.362 -9.061.073 3.643.198 19.029.100 170.828 19.199.928Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 13.202.124 -239.432 12.094.482 886.454 1.893 274.362 -9.061.073 3.643.198 19.029.100 170.828 19.199.928Transferler-239.432 3.882.630 -3.643.198Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)5.345 1.547 7.140.567 7.147.459 -59.439 7.088.020Dönem Karı (Zararı)7.140.567 7.140.567 -60.987 7.079.580Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)5.345 1.547 6.892 1.548 8.440Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)239.432 1.553.623 1.793.055 1.793.055Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)135.705 135.704 -135.704 0Dönem Sonu Bakiyeler15 13.202.124 12.094.482 -881.109 3.440 34.930 -3.489.116 7.140.567 28.105.318 -24.315 28.081.003Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)7.079.580 3.644.323DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar5.345 -946.098Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-726.416Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 6.681 -365.405Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.336 145.723Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -1.336 145.723Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.095 3.786Yabancı Para Çevrim Farkları3.095 3.786DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.440 -942.312TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.088.020 2.702.011Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15 -59.439 3.018Ana Ortaklık Payları7.147.459 2.698.993http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917355BIST