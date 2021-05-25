***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 33.680.096 25.352.312Satışların Maliyeti13 -28.247.594 -19.955.403TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.432.502 5.396.909BRÜT KAR (ZARAR)5.432.502 5.396.909Genel Yönetim Giderleri-849.835 -981.514Pazarlama Giderleri-1.508.168 -1.200.873Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 4.002.398 1.927.651Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -2.290.929 -394.609ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.785.968 4.747.564FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.785.968 4.747.564Finansman Gelirleri15 2.476.860 350.571Finansman Giderleri15 -3.779.245 -4.359.195SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.483.583 738.940Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-777.407 212.245Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -696.308 -313.098Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -81.099 525.343SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.706.176 951.185DÖNEM KARI (ZARARI)2.706.176 951.185Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar12 41.301 -22.500Ana Ortaklık Payları2.664.875 973.685Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 17 0,20190000 0,07380000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.956.832 -1.584.538Dönem Karı (Zararı)2.706.176 951.185Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.706.176 951.185Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.822.628 1.324.158Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 851.319 446.978Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-89.135Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -89.135Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler10 493.778 92.303Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 493.778 92.303Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4 396.432 1.468.662Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4 396.432 1.468.662Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 81.099 -525.343Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-69.307Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler8 -69.307İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.321.560 -3.665.028Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.000.774 -6.255.273İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)18 -889.311 158.071İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -6.111.463 -6.413.344Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-79.513 -32.671İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.383 -191İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-76.130 -32.480Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -1.363.433 -471.358Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -66.784 331.147Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.273.244 2.409.944İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18 -12.377İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 10.273.244 2.422.321Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 726.066 154.863Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-75.191 21.898İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-8.379 18.361İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-66.812 3.537Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 43.465 75.822İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-135.520 100.600Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-240 177.342Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-135.280 -76.742Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.850.364 -1.389.685Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -35.854 -98.907Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 142.322 -95.946YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.844.979 -1.031.376Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri69.307Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 69.307Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.154.072 -1.100.683Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.154.072 -1.100.683Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-690.907FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-6.036.948 993.727Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 -4.070.645 1.820.679Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıKira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -682.665Ödenen Faiz15 -1.283.638 -826.952YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-925.095 -1.622.187Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi61.516 770NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-863.579 -1.621.417DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 31.171.574 5.824.175DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 30.307.995 4.202.758Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 30.307.995 31.171.574Ticari Alacaklar38.900.461 31.899.687İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 1.965.601 1.076.290İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 36.934.860 30.823.397Diğer Alacaklar702.883 623.370İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar18 3.817 434İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar699.066 622.936Stoklar6 8.968.963 7.605.530Peşin Ödenmiş Giderler11 4.236.425 4.170.217Diğer Dönen Varlıklar240ARA TOPLAM83.116.967 75.470.378TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR83.116.967 75.470.378DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 34.490.907 33.800.000Maddi Duran Varlıklar8 12.648.194 11.863.882Kullanım Hakkı Varlıkları8 8.209.217 7.521.502Maddi Olmayan Duran Varlıklar188.595 203.696Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar188.595 203.696Peşin Ödenmiş Giderler11 6.022 5.446Ertelenmiş Vergi Varlığı16 4.930.866 4.594.073TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.473.801 57.988.599TOPLAM VARLIKLAR143.590.768 133.458.977KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 20.530.233 31.517.214Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 18.068.646 8.395.875Ticari Borçlar36.562.773 26.289.529İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 36.562.773 26.289.529Diğer Borçlar376.294 451.485İlişkili Taraflara Diğer Borçlar18 67.344 75.723İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar308.950 375.762Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 817.850 774.385Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 691.917 549.595Kısa Vadeli Karşılıklar2.201.010 1.353.225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.901.010 1.053.225Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 300.000 300.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler152.761 280.828ARA TOPLAM79.401.484 69.612.136TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER79.401.484 69.612.136UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 25.235.295 28.407.428Uzun Vadeli Karşılıklar2.932.944 2.596.739Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 2.932.944 2.596.739Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 5.136.107 4.761.671TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.304.346 35.765.838TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER112.705.830 105.377.974ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar30.627.124 28.105.318Ödenmiş Sermaye12 13.202.124 13.202.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.039.546 11.213.373Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.039.546 11.213.373Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 12.094.482 12.094.482Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -1.054.936 -881.109Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)34.198 3.440Yabancı Para Çevrim Farkları34.198 3.440Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler564.625 34.930Yasal Yedekler12 564.625 34.930Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 3.121.756 -3.489.116Net Dönem Karı veya Zararı2.664.875 7.140.567Kontrol Gücü Olmayan Paylar12 257.814 -24.315TOPLAM ÖZKAYNAKLAR30.884.938 28.081.003TOPLAM KAYNAKLAR143.590.768 133.458.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 13.202.124 -239.432 12.094.482 -886.454 1.893 274.362 -9.061.073 3.643.198 19.029.100 170.828 19.199.928Transferler3.643.198 -3.643.198Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-38.938 385 973.685 935.132 -22.115 913.017Dönem Karı (Zararı)973.685 973.685 -22.500 951.185Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-38.938 385 -38.553 385 -38.168Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)135.705 135.705 -135.705 0Dönem Sonu Bakiyeler13.202.124 -239.432 12.094.482 -925.392 2.278 274.362 -5.282.170 973.685 20.099.937 13.008 20.112.945Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25 13.202.124 12.094.482 -881.109 3.440 34.930 -3.489.116 7.140.567 28.105.318 -24.315 28.081.003Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler529.695 6.610.872 -7.140.567 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-173.827 30.758 2.664.875 2.521.806 72.059 2.593.865Dönem Karı (Zararı)2.664.875 2.664.875 41.301 2.706.176Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-173.827 30.758 -143.069 30.758 -112.311Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler210.070 210.070Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler25 13.202.124 12.094.482 -1.054.936 34.198 564.625 3.121.756 2.664.875 30.627.124 257.814 30.884.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.706.176 951.185DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-173.827 -38.938Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -217.284 -48.673Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler43.457 9.735Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 43.457 9.735Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar61.516 770Yabancı Para Çevrim Farkları61.516 770Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-112.311 -38.168TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.593.865 913.017Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar15 72.059 -22.114Ana Ortaklık Payları2.521.806 935.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937992BIST