***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 74.735.967 48.341.519 41.055.871 22.989.207Satışların Maliyeti13 -58.195.383 -38.881.728 -29.947.789 -18.926.325TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.540.584 9.459.791 11.108.082 4.062.882BRÜT KAR (ZARAR)16.540.584 9.459.791 11.108.082 4.062.882Genel Yönetim Giderleri-2.249.949 -1.914.040 -1.400.114 -932.526Pazarlama Giderleri-3.185.555 -2.261.975 -1.677.387 -1.061.102Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 6.169.104 3.103.909 2.166.706 1.176.258Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler14 -2.719.062 -805.017 -428.133 -410.408ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.555.122 7.582.668 9.769.154 2.835.104FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.555.122 7.582.668 9.769.154 2.835.104Finansman Gelirleri15 4.663.057 840.177 2.186.197 489.606Finansman Giderleri15 -8.339.002 -7.428.507 -4.559.757 -3.069.312SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)10.879.177 994.338 7.395.594 255.398Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.677.457 115.704 -1.900.050 -96.541Dönem Vergi (Gideri) Geliri16 -2.643.821 -600.691 -1.947.513 -287.593Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16 -33.636 716.395 47.463 191.052SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.201.720 1.110.042 5.495.544 158.857DÖNEM KARI (ZARARI)8.201.720 1.110.042 5.495.544 158.857Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar369.775 -81.741 328.474 -59.241Ana Ortaklık Payları7.831.945 1.191.783 5.167.070 218.098Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,59320000 0,09030000 0,39140000 0,01650000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.341.743 -1.331.500Dönem Karı (Zararı)8.201.720 1.110.042Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.201.720 1.110.042Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.550.756 2.436.255Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.730.866 894.199Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-14.981 -86.771Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -14.981 -86.771Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler457.924 346.470Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 457.924 290.794Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler55.676Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler593.030 2.068.059Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler4 593.030 2.068.059Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler16 33.636 -716.395Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -249.719 -69.307İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler196.005 -4.538.840Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.335.278 -6.396.999İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)18 -1.170.713 -813.788İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -12.164.565 -5.583.211Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-134.251 -71.359İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.994 -ili Düzeltmeler6 -4.852.233 338.868Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -2.191.208 478.672Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.610.152 -178.213İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18 -22.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 18.610.152 -155.781Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 775.232 718.951Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-64.855 -80.126İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)2.257 -14.910İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-67.112 -65.216Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 1.176.054 -19.259İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler212.392 670.625Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.312 214.701Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)213.704 455.924Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları10.948.481 -992.543Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler10 -210.239Vergi İadeleri (Ödemeleri)16 1.393.262 -128.718YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.346.713 -2.018.123Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri249.719 69.307Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8 249.719 69.307Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.831.810 -2.087.430Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -1.741.562 -2.072.430Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -90.248 -15.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-764.622FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.130.825 12.396.481Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4 6.803.690 13.721.973Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -1.625.576Ödenen Faiz15 -3.047.289 -1.325.492YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.125.855 9.046.858Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi101.276 -5.370NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.227.131 9.041.488DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 31.171.574 Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 43.398.705 31.171.574Ticari Alacaklar45.249.946 31.899.687İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar18 2.247.003 1.076.290İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 43.002.943 30.823.397Diğer Alacaklar757.621 623.370İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8.428 434İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar749.193 622.936Stoklar6 12.457.763 7.605.530Peşin Ödenmiş Giderler11 6.359.247 4.170.217Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar16 1.172 0Diğer Dönen Varlıklar2.414ARA TOPLAM108.226.868 75.470.378TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR108.226.868 75.470.378DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller7 34.564.622 33.800.000Maddi Duran Varlıklar8 12.802.459 11.863.882Kullanım Hakkı Varlıkları8 7.785.148 7.521.502Maddi Olmayan Duran Varlıklar259.402 203.696Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar259.402 203.696Peşin Ödenmiş Giderler11 7.624 5.446Ertelenmiş Vergi Varlığı16 5.050.770 4.594.073TOPLAM DURAN VARLIKLAR60.470.025 57.988.599TOPLAM VARLIKLAR168.696.893 133.458.977KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 17.338.358 31.517.214Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 27.711.503 8.395.875Ticari Borçlar44.899.681 26.289.529İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 44.899.681 26.289.529Diğer Borçlar386.630 451.485İlişkili Taraflara Diğer Borçlar77.980 75.723İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar308.650 375.762Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 1.950.439 774.385Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü16 1.944.029 549.595Kısa Vadeli Karşılıklar2.090.324 1.353.225Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar9 1.790.324 1.053.225Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 300.000 300.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler494.532 280.828ARA TOPLAM96.815.496 69.612.136TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER96.815.496 69.612.136UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 27.254.088 28.407.428Uzun Vadeli Karşılıklar3.092.796 2.596.739Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9 3.092.796 2.596.739Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü16 5.189.693 4.761.671TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.536.577 35.765.838TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER132.352.073 105.377.974ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar35.738.658 28.105.318Ödenmiş Sermaye12 13.202.124 13.202.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.964.130 11.213.373Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.964.130 11.213.373Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)12 12.094.482 12.094.482Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12 -1.130.352 -881.109Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)54.078 3.440Yabancı Para Çevrim Farkları54.078 3.440Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 564.625 34.930Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.121.756 -3.489.116Net Dönem Karı veya Zararı7.831.945 7.140.567Kontrol Gücü Olmayan Paylar12 606.162 -24.315TOPLAM ÖZKAYNAKLAR36.344.820 28.081.003TOPLAM KAYNAKLAR168.696.893 133.458.977Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 13.202.124 -239.432 12.094.482 -886.454 1.893 274.362 -9.061.073 3.643.198 19.029.100 170.828 19.199.928Transferler3.643.198 -3.643.198 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.480 -2.685 1.191.783 1.212.578 -84.426 1.128.152Dönem Karı (Zararı)1.191.783 1.191.783 -81.741 1.110.042Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23.480 -2.685 20.795 -2.685 18.110Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)135.705 135.705 -135.705 0Dönem Sonu Bakiyeler12 13.202.124 -239.432 12.094.482 -862.974 -792 274.362 -5.282.170 1.191.783 20.377.383 -49.303 20.328.080Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 13.202.124 12.094.482 -881.109 3.440 34.930 -3.489.116 7.140.567 28.105.318 -24.315 28.081.003Transferler529.695 6.610.872 -7.140.567Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-249.243 50.638 7.831.945 7.633.340 420.413 8.053.753Dönem Karı (Zararı)7.831.945 7.831.945 369.775 8.201.720Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-249.243 50.638 -198.605 50.638 -147.967Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)210.064 210.064Dönem Sonu Bakiyeler12 13.202.124 12.094.482 -1.130.352 54.078 564.625 3.121.756 7.831.945 35.738.658 606.162 36.344.820Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)8.201.720 1.110.042 5.495.544 158.857DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-249.243 23.480 -75.416 62.418Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-311.554 29.350 -94.270 78.023Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler62.311 -5.870 18.854 -15.605Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri62.311 -5.870 18.854 -15.605Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar101.276 -5.370 39.760 -6.140Yabancı Para Çevrim Farkları101.276 -5.370 39.760 -6.140DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-147.967 18.110 -35.656 56.278TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.053.753 1.128.152 5.459.888 215.135Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar420.413 -84.426 348.354 -62.312Ana Ortaklık Payları7.633.340 1.212.578 5.111.534 277.447http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957691BIST