***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 16.03.2021Genel Kurul Tarihi 20.04.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2021Ülke TürkiyeŞehir TEKİRDAĞİlçe ÇERKEZKÖYAdres G.O.P.OSB Mah.21.Sokak No:6/A Çerkezköy-TEKİRDAĞGündem Maddeleri1 - Açılış ve Divan Heyetinin seçimi.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verilmesi.3 - 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.4 - 2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.5 - 2020 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - 6102 sayılı TTK ve 6362 sayılı SPK gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi ve Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması.8 - 2020 yılı faaliyet dönemi kar dağıtımı ile ilgili yönetim kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.9 - 2020 Yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve bağış ve yardım sınırının belirlenmesi.10 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin belirlenmesi ve onaylanması.12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.14 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verilmesi ve 2020 yılında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.15 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 20.04.2021 tarihinde saat 14:00'de Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21.Sokak No:6/A ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ adresinde yapılan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısında özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:1-Divan heyeti seçimi yapılarak toplantıya başlandı.2-Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda divan başkanlığına yetki verildi.3-2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.4-2020 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.5-2020 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve onaylandı.6-Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası görüşüldü. Yönetim Kurulu ibra edildi.7-Yönetim kurulunun 2021 yılı hesaplarının bağımsız denetimini yapmak üzere Vizyon Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin önerisi kabul edildi.8-Yönetim Kurulu'nun Kar dağıtımına ilişkin kararı kabul edildi.9-2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve 2021 yılı bağış ve yardım sınırı belirlendi.10-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapıldı ve görev süreleri ve dağılımları Genel Kurul Toplantı tutanağındaki şekliyle kabul edildi.11-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ekte bulunan Genel Kurul Toplantı Tutanağındaki şekliyle kabul edildi.12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"inin 12/4 maddesikapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat,rehin, ipotek ve kefaletler ile eldeedilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.13-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "KurumsalYönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkındaGenel Kurul'a bilgi verildi.14- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerinde anılan işlemler için izin verildi.15-Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sonlandı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 22.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Sanifoam 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk Açıklamalar20.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul kararları, Çerkezköy Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 22.04.2021 tarih 2021-GD-1722 sayısı ile tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930508BIST