***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteÇerkezköy Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2019 4.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi11/02/2019Açıklamalar01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanmamış, Çerkezköy Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulan Gelir Tablomuz ektedir.Kamuoyuna bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818411BIST