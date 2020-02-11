***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
11.02.2020 16:19
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çerkezköy Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/02/2019
Açıklamalar
01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanmamış, Çerkezköy Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulan Gelir Tablomuz ektedir.
Kamuoyuna bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818411
BIST
17:28119.700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.358,46
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.916
En Düşük
117.451
17:286,0125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0011
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0055
17:286,5684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
17:28304,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,17
|Açılış
|: 304,45
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,40
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.475.139
|% 20,00
|
|RALYH
|7,83
|40.854
|% 14,98
|
|SAYAS
|3,59
|6.107.417
|% 14,70
|
|TRCAS
|4,14
|643.582.817
|% 13,42
|
|KENT
|235,00
|20.935.480
|% 13,36
|
|RYSAS
|9,65
|6.706.173
|% -12,27
|
|ARMDA
|23,02
|189.299
|% -10,29
|
|EGCYH
|0,36
|311.039
|% -10,00
|
|KRSAN
|9,81
|54.546
|% -9,92
|
|EGCEY
|0,57
|193.859
|% -9,52
|
|THYAO
|14,21
|1.855.372.662
|% 1,36
|
|GARAN
|11,84
|882.620.833
|% 0,51
|
|TRCAS
|4,14
|643.582.817
|% 13,42
|
|YKBNK
|3,02
|616.682.711
|% -3,51
|
|ASELS
|24,76
|600.384.236
|% 2,65
|
|ODAS
|2,15
|517.832.496
|% 0,94
|
|EKGYO
|1,65
|340.029.965
|% 1,23
|
|YKBNK
|3,02
|616.682.711
|% -3,51
|
|IHLGM
|1,30
|246.380.540
|% 4,84
|
|TRCAS
|4,14
|643.582.817
|% 13,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7755
|7,8145
|% 0,43
|
|Frank
|6,1325
|6,1694
|% 0,05
|
|Riyal
|1,6004
|1,6085
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|-0,78
|
|Altın Gr.
|304
|304
|0,15
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,64
|54,64
|1,37
|