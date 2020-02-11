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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

11.02.2020 16:19
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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çerkezköy Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/02/2019
Açıklamalar

01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanmamış, Çerkezköy Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulan Gelir Tablomuz ektedir.
Kamuoyuna bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818411


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