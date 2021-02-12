***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.02.2021 15:55
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Çerkezköy Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/02/2021
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanmamış, Çerkezköy Vergi Dairesine Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunulan Gelir Tablomuz ektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909343
BIST
17:141.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,85
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
17:147,0416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0158
|Açılış
|: 7,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0087
17:148,5142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0233
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
17:14411,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,42
|Açılış
|: 411,06
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler17:12
|AVGYO
|5,39
|20.019.083
|% 10,00
|
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|93.079.117
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|25.707.553
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|46.674.738
|% 9,98
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.047.567
|% -9,98
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|KOZAL
|142,10
|2.314.591.311
|% 3,95
|
|SASA
|33,58
|1.398.562.764
|% 7,28
|
|GARAN
|9,97
|1.289.111.713
|% 0,30
|
|ESEN
|41,28
|741.874.177
|% -1,85
|
|SISE
|7,64
|700.355.310
|% -1,55
|
|EKGYO
|2,52
|621.002.289
|% -1,56
|
|TSKB
|1,75
|288.096.146
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,59
|585.919.378
|% -2,18
|
|GARAN
|9,97
|1.289.111.713
|% 0,30
|
|ODAS
|4,05
|486.847.573
|% -1,94
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0404
|7,0438
|% 0,26
|
|Euro
|8,5093
|8,5162
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,6837
|9,7323
|% 0,07
|
|Frank
|7,8434
|7,8907
|% -0,25
|
|Riyal
|1,8702
|1,8796
|% 0,15
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-10,01
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.733
|2.774
|-36,00
|
|Tam
|2.726
|2.795
|-32,88
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,90
|
|Çeyrek
|661
|676
|-7,96
|
|Gümüş.Ons
|27,03
|27,05
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,03
|
|B. Petrol
|61,16
|61,16
|0,02
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 68 kaybederek (% -0.53 ) 1, 632
-
17:22EUHOL
Yüzde -4.41 oranında düşüşle 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 349, 475 adet işlem
-
17:21ALKA
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 578, 875 adet işlem
-
17:19IZMDC
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 13.22 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 068, 854 adet işlem
-
17:18XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 37 altında . İşlem hacmi 20, 057.00 milyon TL de