***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
28.08.2020 13:46
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında
Şirketimiz İlişkili taraflarından Sanicar Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 18 adet binek araç için aylık 60.500 TL+KDV bedelle, 1 yıllık kiralama sözleşmesi imzalanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
İşlem tutarları, karşılaştırılabilir hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmiş olup, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin İlişkili tarafla gerçekleştirilecek işlemler 9/2/a maddesinde belirtilen %5 oranını aşmadığından değerleme yaptırılmamıştır.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871564
BIST
15:471.099
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -10,43
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.097
15:477,3452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0119
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3783
En Düşük
7,2976
15:478,7395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0384
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,7473
En Düşük
8,6699
15:47461,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,38
|Açılış
|: 461,26
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
462,50
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler15:47
|GYHOL
|26,62
|70.043.998
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.520.158
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.295.043
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|26.523.539
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|21.225.729
|% 9,96
|
|ORMA
|9,00
|68.492
|% -8,26
|
|AYES
|5,63
|82.641
|% -6,17
|
|DARDL
|12,00
|840.947
|% -6,10
|
|UFUK
|7,00
|103.753
|% -5,41
|
|YKGYO
|3,86
|77.260.626
|% -5,16
|
|KRDMD
|3,01
|893.997.069
|% 2,38
|
|PETKM
|4,03
|838.800.836
|% -1,47
|
|GARAN
|6,91
|763.600.274
|% -1,14
|
|ZOREN
|2,80
|672.448.554
|% 4,09
|
|TSPOR
|5,09
|588.760.796
|% 4,73
|
|KRDMD
|3,01
|893.997.069
|% 2,38
|
|ZOREN
|2,80
|672.448.554
|% 4,09
|
|PETKM
|4,03
|838.800.836
|% -1,47
|
|EKGYO
|1,84
|253.409.881
|% -1,60
|
|AKENR
|1,96
|251.117.704
|% 0,51
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3425
|7,3452
|% -0,16
|
|Euro
|8,7291
|8,7395
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7127
|9,7614
|% 0,43
|
|Frank
|8,0760
|8,1247
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9477
|1,9574
|% -0,30
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.954
|24,55
|
|Altın Gr.
|461
|461
|5,60
|
|Cumhuriyet
|3.063
|3.109
|36,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|36,66
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|17,74
|
|Çeyrek
|740
|757
|8,87
|
|Gümüş.Ons
|27,42
|27,45
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,09
|
|B. Petrol
|45,52
|45,52
|-0,08
|