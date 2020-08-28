***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısındaŞirketimiz İlişkili taraflarından Sanicar Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 18 adet binek araç için aylık 60.500 TL+KDV bedelle, 1 yıllık kiralama sözleşmesi imzalanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.İşlem tutarları, karşılaştırılabilir hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmiş olup, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin İlişkili tarafla gerçekleştirilecek işlemler 9/2/a maddesinde belirtilen %5 oranını aşmadığından değerleme yaptırılmamıştır.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871564BIST