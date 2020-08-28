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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

28.08.2020 13:46
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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun bugünkü toplantısında
  
Şirketimiz İlişkili taraflarından Sanicar Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere  18 adet binek araç için aylık 60.500 TL+KDV  bedelle, 1 yıllık kiralama sözleşmesi imzalanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
  
İşlem tutarları, karşılaştırılabilir hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmiş olup, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin İlişkili tarafla gerçekleştirilecek işlemler  9/2/a maddesinde belirtilen %5 oranını aşmadığından değerleme yaptırılmamıştır. 
Kamuoyu bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871564


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GYHOL 26,62 70.043.998 % 10,00  
METUR 2,75 4.520.158 % 10,00  
RALYH 6,49 20.295.043 % 10,00  
KENT 493,70 26.523.539 % 9,98  
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Riyal 1,9477 1,9574 % -0,30  
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15:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.954 1.954 24,55  
Altın Gr. 461 461 5,60  
Cumhuriyet 3.063 3.109 36,00  
Tam 3.051 3.130 36,66  
Yarım 1.475 1.514 17,74  
Çeyrek 740 757 8,87  
Gümüş.Ons 27,42 27,45 0,41  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,09  
B. Petrol 45,52 45,52 -0,08  
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