***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
12.11.2020 10:56
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz İlişkili taraflarından Sanicar Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere kasko değeri üzerinden (272.706,00 TL + KDV) 2 adet ticari araç satın alınmıştır.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888075
BIST
10:571.289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 9,45
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
10:577,8736
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0791
|Açılış
|: 7,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,7873
10:579,2874
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0986
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,1713
10:57473,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 6,65
|Açılış
|: 473,65
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler10:57
|BFREN
|1.145,80
|40.190.744
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|9.785.767
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.731.662
|% 9,97
|
|OSMEN
|22,32
|433.622
|% 9,95
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|ITTFH
|2,05
|45.351.566
|% -8,48
|
|GARAN
|8,54
|2.311.598.230
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,86
|806.169.356
|% 2,14
|
|THYAO
|11,84
|708.561.676
|% 0,51
|
|AKBNK
|6,26
|680.433.879
|% 0,64
|
|KRDMD
|4,09
|638.500.708
|% 3,28
|
|YKBNK
|2,86
|806.169.356
|% 2,14
|
|GARAN
|8,54
|2.311.598.230
|% 0,47
|
|KRDMD
|4,09
|638.500.708
|% 3,28
|
|EKGYO
|1,91
|242.493.061
|% 0,53
|
|VAKBN
|4,84
|535.388.994
|% 1,26
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8647
|7,8736
|% 1,01
|
|Euro
|9,2711
|9,2874
|% 1,07
|
|Sterlin
|10,3630
|10,4150
|% 0,94
|
|Frank
|8,5715
|8,6231
|% 1,26
|
|Riyal
|2,0969
|2,1074
|% 1,23
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|6,22
|
|Altın Gr.
|474
|474
|6,75
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,18
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,05
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|0,09
|
Seans Raporu
10:57
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11:09BRISA
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