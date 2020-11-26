***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
26.11.2020 12:00
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz İlişkili taraflarından Sanicar Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere kasko değeri üzerinden (643.138,00 TL + KDV) 3 adet ticari araç satın alınmıştır.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890119
BIST
14:361.338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 12,91
|Açılış
|: 1.335
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.338
En Düşük
1.326
14:367,8709
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0813
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0000
|
7,9672
En Düşük
7,8617
14:369,3828
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0988
|Açılış
|: 9,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5000
|
9,5158
En Düşük
9,3733
14:36459,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,82
|Açılış
|: 459,15
|
|Önceki Kapanış
|: 461,97
|
464,12
En Düşük
458,57
BIST En Aktif Hisseler14:36
|LOGO
|108,90
|63.024.363
|% 10,00
|
|COSMO
|7,81
|310.967
|% 10,00
|
|SELEC
|10,68
|172.542.647
|% 9,99
|
|EGPRO
|26,64
|50.145.250
|% 9,99
|
|CASA
|97,40
|3.373.644
|% 9,99
|
|POLTK
|383,40
|638.643
|% -9,98
|
|ORMA
|11,74
|40.350
|% -9,97
|
|IZTAR
|13,76
|1.564.663
|% -9,95
|
|SANFM
|13,66
|523.806
|% -9,95
|
|ETILR
|4,07
|255.029
|% -9,76
|
|GARAN
|9,23
|1.824.850.732
|% 1,76
|
|KRDMD
|5,14
|1.261.061.906
|% -1,15
|
|THYAO
|12,12
|1.105.726.379
|% 1,08
|
|YKBNK
|3,06
|860.905.764
|% 1,66
|
|GUBRF
|51,30
|740.487.772
|% 9,38
|
|YKBNK
|3,06
|860.905.764
|% 1,66
|
|KRDMD
|5,14
|1.261.061.906
|% -1,15
|
|GARAN
|9,23
|1.824.850.732
|% 1,76
|
|TSKB
|2,67
|485.994.043
|% -1,48
|
|ODAS
|3,68
|519.781.470
|% 1,10
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8666
|7,8709
|% -1,02
|
|Euro
|9,3714
|9,3828
|% -1,04
|
|Sterlin
|10,4796
|10,5322
|% -1,31
|
|Frank
|8,6310
|8,6830
|% -1,06
|
|Riyal
|2,0920
|2,1025
|% -1,05
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|7,91
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,76
|
|Cumhuriyet
|3.064
|3.110
|-31,00
|
|Tam
|3.042
|3.119
|-38,77
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-18,75
|
|Çeyrek
|738
|754
|-9,38
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,93
|-0,05
|
|B. Petrol
|48,15
|48,15
|-0,38
|
Seans Raporu
14:36
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-
14:52XU100
Endeks 1, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 97 üstünde . İşlem hacmi 15, 714.00 milyon TL de
-
14:52KLMSN
Yüzde 5.36 oranında artışla 21.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 576, 928 adet işlem
-
14:51EMNIS
Yüzde 9.18 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 887 adet işlem
-
14:48BAGFS
Yüzde 6.00 oranında artışla 21.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 515, 083 adet işlem
-
14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 63 artarak (% 0.89 ) 1, 206