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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

26.11.2020 12:00



***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz İlişkili taraflarından Sanicar Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere kasko değeri üzerinden (643.138,00 TL + KDV)  3 adet ticari araç satın alınmıştır.
  
Kamuoyu bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890119


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LOGO 108,90 63.024.363 % 10,00  
COSMO 7,81 310.967 % 10,00  
SELEC 10,68 172.542.647 % 9,99  
EGPRO 26,64 50.145.250 % 9,99  
CASA 97,40 3.373.644 % 9,99  
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Dolar 7,8666 7,8709 % -1,02  
Euro 9,3714 9,3828 % -1,04  
Sterlin 10,4796 10,5322 % -1,31  
Frank 8,6310 8,6830 % -1,06  
Riyal 2,0920 2,1025 % -1,05  
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14:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.815 1.815 7,91  
Altın Gr. 459 459 -2,76  
Cumhuriyet 3.064 3.110 -31,00  
Tam 3.042 3.119 -38,77  
Yarım 1.470 1.509 -18,75  
Çeyrek 738 754 -9,38  
Gümüş.Ons 23,38 23,42 0,04  
Gümüş Gr. 5,92 5,93 -0,05  
B. Petrol 48,15 48,15 -0,38  
Seans Raporu 14:36
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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