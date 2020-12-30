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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

30.12.2020 12:05



***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında   
Kiracısı bulunduğumuz, mülkiyeti ilişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti.'ne ait olan Tekirdağ İli, Çerkezköy  İlçesi, Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21 Sokak N6/A adresinde, 945 Ada 26 Parselde bulunan fabrika binasının, SPK lisanslı 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan 400-055-12-20-0365 no'lu gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedellerini  aşmamak  üzere, 2021 yılı kira bedelinin 71.000 TL + KDV şeklinde olmasına karar verilmiştir.
Yine kiracısı bulunduğumuz, mülkiyeti ilişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti'ne ait olan Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı OSB 29.Cadde N4 adresinde, 134 Ada 9 Parselde bulunan fabrika binasının, SPK lisanslı 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından yapılan 400-055-12-20-0367 no'lu gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedellerini  aşmamak  üzere, 2021 yılı kira bedelinin 34.000 TL + KDV şeklinde olmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895573


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Çeyrek 710 726 -0,86  
Gümüş.Ons 26,27 26,32 0,06  
Gümüş Gr. 6,20 6,21 -0,03  
B. Petrol 51,60 51,60 0,37  
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