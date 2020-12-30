***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısındaKiracısı bulunduğumuz, mülkiyeti ilişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti.'ne ait olan Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21 Sokak N6/A adresinde, 945 Ada 26 Parselde bulunan fabrika binasının, SPK lisanslı 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan 400-055-12-20-0365 no'lu gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedellerini aşmamak üzere, 2021 yılı kira bedelinin 71.000 TL + KDV şeklinde olmasına karar verilmiştir.Yine kiracısı bulunduğumuz, mülkiyeti ilişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti'ne ait olan Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı OSB 29.Cadde N4 adresinde, 134 Ada 9 Parselde bulunan fabrika binasının, SPK lisanslı 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından yapılan 400-055-12-20-0367 no'lu gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedellerini aşmamak üzere, 2021 yılı kira bedelinin 34.000 TL + KDV şeklinde olmasına karar verilmiştir.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895573BIST