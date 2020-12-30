***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
30.12.2020 12:05
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
Kiracısı bulunduğumuz, mülkiyeti ilişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti.'ne ait olan Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, Gazi Osman Paşa OSB Mah. 21 Sokak N6/A adresinde, 945 Ada 26 Parselde bulunan fabrika binasının, SPK lisanslı 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan 400-055-12-20-0365 no'lu gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedellerini aşmamak üzere, 2021 yılı kira bedelinin 71.000 TL + KDV şeklinde olmasına karar verilmiştir.
Yine kiracısı bulunduğumuz, mülkiyeti ilişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti'ne ait olan Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Odunpazarı OSB 29.Cadde N4 adresinde, 134 Ada 9 Parselde bulunan fabrika binasının, SPK lisanslı 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş tarafından yapılan 400-055-12-20-0367 no'lu gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedellerini aşmamak üzere, 2021 yılı kira bedelinin 34.000 TL + KDV şeklinde olmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895573
BIST
13:261.474
En Yüksek
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|: 0,97%
|| 14,10
|Açılış
|: 1.463
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:25
|TGSAS
|11,56
|114.105.788
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.840.258
|% 9,98
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|KRONT
|33,50
|31.181.328
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.265.304
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.151.485
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,00
|12.025.782
|% -9,79
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|BURVA
|50,85
|2.880.856
|% -3,88
|
|RAYSG
|15,68
|3.263.215
|% -3,80
|
|ASELS
|18,63
|1.744.694.884
|% 4,08
|
|GUBRF
|82,20
|1.733.958.680
|% 7,52
|
|HALKB
|5,67
|1.192.113.029
|% 4,61
|
|GARAN
|10,23
|1.148.464.951
|% 2,10
|
|VAKBN
|4,75
|969.471.783
|% 2,15
|
|HALKB
|5,67
|1.192.113.029
|% 4,61
|
|VAKBN
|4,75
|969.471.783
|% 2,15
|
|ODAS
|3,99
|734.652.030
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,18
|392.489.492
|% 0,93
|
|YKBNK
|3,08
|452.655.868
|% 0,65
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3361
|7,3402
|% -0,75
|
|Euro
|8,9965
|9,0115
|% -0,52
|
|Sterlin
|9,9487
|9,9985
|% -0,02
|
|Frank
|8,2810
|8,3308
|% -0,54
|
|Riyal
|1,9514
|1,9612
|% -0,65
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-0,41
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|Altın Gr.
|443
|444
|-3,19
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|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-3,58
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-1,74
|
|Çeyrek
|710
|726
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
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|B. Petrol
|51,60
|51,60
|0,37
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