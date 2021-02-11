***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısındaŞirketimiz ilişkili taraflarından Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti. mülkiyetinde bulunan İstanbul İli Bağcılar İlçesi Güneşli 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi C Blok 6/2 Zemin Kat N1 adresinde, 3154 Ada 12 parselde bulunan 600 m2 net alanlı ofisin 01.03.2021 tarihi itibariyle kiralanmasına,Kira bedelinin belirlenmesi amacıyla SPK lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne değerleme yaptırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909065BIST