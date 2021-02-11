***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
11.02.2021 14:53
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
Şirketimiz ilişkili taraflarından Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti. mülkiyetinde bulunan İstanbul İli Bağcılar İlçesi Güneşli 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi C Blok 6/2 Zemin Kat N1 adresinde, 3154 Ada 12 parselde bulunan 600 m2 net alanlı ofisin 01.03.2021 tarihi itibariyle kiralanmasına,
Kira bedelinin belirlenmesi amacıyla SPK lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne değerleme yaptırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909065
BIST
14:431.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,70
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
14:437,0431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0147
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0358
14:438,5571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
14:43417,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,83
|Açılış
|: 417,04
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler14:42
|IDEAS
|29,92
|13.970.328
|% 10,00
|
|NIBAS
|31,06
|30.344.322
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.751.166
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|MAALT
|285,70
|4.962.120
|% 9,97
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|ULAS
|4,14
|2.781.845
|% -9,41
|
|TGSAS
|32,50
|31.673.851
|% -9,32
|
|UTPYA
|37,64
|57.850.092
|% -8,20
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|KOZAL
|137,30
|859.797.751
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,60
|766.919.999
|% -1,14
|
|SASA
|30,94
|712.261.101
|% 3,27
|
|PETKM
|5,18
|677.338.535
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,56
|547.306.269
|% 1,42
|
|EKGYO
|2,60
|766.919.999
|% -1,14
|
|DOHOL
|3,56
|547.306.269
|% 1,42
|
|PETKM
|5,18
|677.338.535
|% 1,17
|
|MAKTK
|4,28
|327.969.722
|% 6,73
|
|YKBNK
|2,93
|218.485.766
|% 0,00
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0408
|7,0424
|% -0,22
|
|Euro
|8,5522
|8,5574
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,7075
|9,7562
|% -0,21
|
|Frank
|7,8784
|7,9259
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8719
|1,8813
|% -0,19
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-0,02
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-18,00
|
|Tam
|2.759
|2.829
|-16,51
|
|Yarım
|1.334
|1.368
|-7,98
|
|Çeyrek
|669
|684
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|27,13
|27,16
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,88
|60,88
|-0,59
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 95 artarak (% 0.12 ) 1, 648
-
14:52XU100
Endeks 1, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 13, 491.00 milyon TL de
-
14:52MAKTK
Yüzde 6.48 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 175, 599 adet işlem
-
14:51FADE
Yüzde 7.00 oranında artışla 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 635, 360 adet işlem
-
14:50VAKFN
Yüzde 6.45 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 729, 914 adet işlem