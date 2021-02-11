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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

11.02.2021 14:53



***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
Şirketimiz ilişkili taraflarından Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti. mülkiyetinde bulunan İstanbul İli Bağcılar İlçesi Güneşli 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi C Blok 6/2 Zemin Kat N1 adresinde, 3154 Ada 12 parselde bulunan 600 m2 net alanlı ofisin 01.03.2021 tarihi itibariyle kiralanmasına,
Kira bedelinin belirlenmesi amacıyla SPK lisansına sahip 1A Grup Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'ne değerleme yaptırılmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909065


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Altın Gr. 417 417 -1,17  
Cumhuriyet 2.772 2.814 -18,00  
Tam 2.759 2.829 -16,51  
Yarım 1.334 1.368 -7,98  
Çeyrek 669 684 -3,99  
Gümüş.Ons 27,13 27,16 0,14  
Gümüş Gr. 6,13 6,14 0,01  
B. Petrol 60,88 60,88 -0,59  
Seans Raporu 14:42
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