***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
01.03.2021 14:02
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 11.02.2021 tarihli toplantısında Şirketimiz ilişkili taraflarından Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti. mülkiyetinde bulunan İstanbul İli Bağcılar İlçesi Güneşli 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi C Blok 6/2 Zemin Kat N1 adresinde, 3154 Ada 12 parselde bulunan 600 m2 net alanlı ofisin kiralanmasına ve kira bedelinin belirlenmesi amacıyla değerleme yaptırılmasına, oybirliği ile karar verilmişti.
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
SPK lisanslı 1A Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan 400-055-02-21-0248 no'lu gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedellerini aşmamak üzere, 5 yıllık kira sözleşmesi yapılmasına, kira bedellerinin takip eden dönemlerde yıllık TÜFE ortalaması esas alınarak güncellenmesine karar verilmiştir. İmzalanan kira sözleşmesi çerçevesinde, kira başlangıç tarihi 01.03.2021 olup, aylık kira bedeli net 23.500 TL + KDV'dir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913886
BIST
14:271.502
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 30,11
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:277,2822
En Yüksek
|Değişim
|: -1,92%
|| -0,1427
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2546
14:278,7716
En Yüksek
|Değişim
|: -2,21%
|| -0,1978
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7448
14:27408,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -4,23
|Açılış
|: 408,07
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,15
BIST En Aktif Hisseler14:25
|TURGG
|165,00
|34.780.188
|% 10,00
|
|VERTU
|33,10
|59.959.153
|% 9,97
|
|KSTUR
|391,40
|1.384.083
|% 9,97
|
|KONTR
|81,75
|29.106.932
|% 9,95
|
|PAMEL
|28,72
|3.251.399
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|TACTR
|25,10
|387.880
|% -3,46
|
|SAYAS
|19,30
|10.429.133
|% -2,67
|
|SISE
|7,50
|1.675.944.075
|% 5,19
|
|THYAO
|13,86
|1.116.840.106
|% 2,74
|
|GARAN
|8,99
|869.133.757
|% 0,78
|
|KOZAL
|132,00
|742.403.539
|% 2,17
|
|GUBRF
|81,95
|506.161.864
|% 2,69
|
|SISE
|7,50
|1.675.944.075
|% 5,19
|
|EKGYO
|2,27
|318.647.535
|% 1,79
|
|GARAN
|8,99
|869.133.757
|% 0,78
|
|IHLAS
|0,91
|77.697.740
|% 3,41
|
|PETKM
|5,34
|444.649.427
|% 1,52
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2763
|7,2830
|% -1,91
|
|Euro
|8,7662
|8,7721
|% -2,20
|
|Sterlin
|10,1176
|10,1684
|% -1,87
|
|Frank
|7,9155
|7,9632
|% -2,64
|
|Riyal
|1,9308
|1,9404
|% -2,18
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|16,27
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.754
|-82,00
|
|Tam
|2.700
|2.768
|-79,37
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-38,39
|
|Çeyrek
|655
|670
|-19,20
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,21
|65,21
|0,78
|
Seans Raporu
14:25
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14:40UZERB
Yüzde 8.31 oranında artışla 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 628 adet işlem
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14:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, TCELL, BIMAS
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14:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, TAVHL, KCHOL
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14:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 55 artarak (% 1.75 ) 1, 312
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14:39
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EMNIS, KONTR, DYOBY, VERTU, ADESE, KONYA, EGSER, PAMEL, KSTUR, DAGHL