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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

01.03.2021 14:02



***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 11.02.2021 tarihli toplantısında  Şirketimiz ilişkili taraflarından Sanicar Turizm San.Tic.Ltd.Şti. mülkiyetinde bulunan İstanbul İli Bağcılar İlçesi Güneşli 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi C Blok 6/2 Zemin Kat N1 adresinde, 3154 Ada 12 parselde bulunan 600 m2 net alanlı ofisin kiralanmasına ve kira bedelinin belirlenmesi amacıyla  değerleme yaptırılmasına, oybirliği ile karar verilmişti.
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
SPK lisanslı 1A  Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan 400-055-02-21-0248 no'lu gayrimenkul değerleme raporunda belirtilen kira emsal bedellerini  aşmamak  üzere,  5 yıllık kira sözleşmesi yapılmasına, kira bedellerinin  takip eden dönemlerde  yıllık TÜFE ortalaması esas alınarak güncellenmesine karar verilmiştir. İmzalanan kira sözleşmesi çerçevesinde, kira başlangıç tarihi 01.03.2021 olup, aylık kira bedeli net 23.500 TL + KDV'dir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913886


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