***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
06.08.2021 10:56
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
İlişkili taraflarımızdan Sanicar Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nden işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 18 adet binek ve 3 adet ticari araç için aylık 83.500 TL+KDV bedelle 1 yıllık kiralama sözleşmesi imzalanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
İşlem tutarları, karşılaştırılabilir hizmet alım ya da satımında bulunan ve aralarında herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmiş olup, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin İlişkili tarafla gerçekleştirilecek işlemler 9/2/a maddesinde belirtilen %5 oranını aşmadığından değerleme yaptırılmamıştır.
Yatırımcılarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955281
BIST
11:061.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,54
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.437
En Düşük
1.433
11:068,5836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0637
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5923
En Düşük
8,5140
11:0610,1783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0714
|Açılış
|: 10,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0900
|
10,1783
En Düşük
10,0744
11:06496,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,25
|Açılış
|: 496,80
|
|Önceki Kapanış
|: 494,19
|
497,46
En Düşük
493,02
BIST En Aktif Hisseler11:06
|PENTA
|48,78
|6.863.446
|% 9,96
|
|DAGI
|3,55
|25.243.033
|% 9,91
|
|IDGYO
|4,81
|34.765.580
|% 9,82
|
|DNISI
|13,59
|31.446.008
|% 9,16
|
|SUMAS
|67,95
|89.694
|% 9,07
|
|EDIP
|4,43
|13.326.325
|% -9,96
|
|AGYO
|2,87
|11.988.345
|% -9,75
|
|ISGSY
|10,78
|48.305.162
|% -8,10
|
|SELVA
|7,50
|16.242.952
|% -6,72
|
|METUR
|4,21
|49.332.824
|% -6,24
|
|GENIL
|12,88
|526.005.389
|% 8,97
|
|GARAN
|9,34
|497.983.323
|% 0,86
|
|THYAO
|12,90
|346.069.934
|% 1,10
|
|SASA
|30,42
|330.105.377
|% 2,56
|
|IZMDC
|2,89
|183.331.060
|% -3,34
|
|EKGYO
|1,84
|151.911.502
|% 1,66
|
|IZMDC
|2,89
|183.331.060
|% -3,34
|
|GARAN
|9,34
|497.983.323
|% 0,86
|
|GENIL
|12,88
|526.005.389
|% 8,97
|
|YKBNK
|2,50
|91.977.742
|% 0,40
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5805
|8,5836
|% 0,75
|
|Euro
|10,1243
|10,1783
|% 0,71
|
|Sterlin
|11,9047
|11,9644
|% 0,62
|
|Frank
|9,4191
|9,4758
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2811
|2,2925
|% 0,71
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-4,64
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,64
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,05
|
|B. Petrol
|71,58
|71,58
|0,29
|
Seans Raporu
11:06
daha fazla
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11:17XU100
Endeks 1, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 3, 971.00 milyon TL de
-
11:17GOZDE
Yüzde 5.16 oranında artışla 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 606, 804 adet işlem
-
11:15GOZDE
Yüzde 5.16 oranında artışla 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 560, 613 adet işlem
-
11:14IDGYO
Yüzde 9.82 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 279, 251 adet işlem
-
11:13KTSKR
Yüzde 4.84 oranında artışla 33.78 lira fiyatla işlem gören hissede 895, 034 adet işlem