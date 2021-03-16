***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 16.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, SANFM, TRESNFM00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 0 0B Grubu, SANFM, TRESNFM00016 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, ilgili Yasal Mevzuat Hükümleri ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarına göre Ertelenmiş Vergi Gideri ve Dönem Vergi Gideri birlikte dikkate alındığında 7.079.580 TL tutarında Net Dönem Karı bulunduğu, bu tutardan TTK uyarınca 245.403,53 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve SPK Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 3.489.116 TL tutarında Geçmiş Yıllar Zararları indirildikten sonra, 3.345.060,47 TL tutarında Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu ve Net Dağıtılabilir Dönem Karının Şirketimizin sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla Kar Dağıtımı yapılmayarak, Geçmiş Yıllar Karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir.Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan yasal muhasebe kayıtlarımıza göre Şirketimizin Geçmiş Yıllar Zararları hesabında bulunan 3.871.019 TL' sının Geçmiş Yıllar Karları hesabında bulunan 5.685.829,31 TL' sına mahsup edilerek Geçmiş Yıllar Zararları hesabın sıfırlanmasına, Geçmiş Yıllar Karları hesabındaki 5.685.829,31 TL'sından TTK uyarınca 284.291,47 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ayrıca Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarında 6.402.758,51 TL tutarında oluşan Net Dönem Karı'ndan 1.494.688,02 TL tutarında Dönem Vergi Gideri indirilmesinden sonra kalan 4.908.070,49 TL Net Kar'dan da TTK uyarınca 245.403,53 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 4.662.666,96 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" nın Geçmiş Yıllar Karları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına ilişkin kararları, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda paydaşların onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 sanifoam Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 13.202.1242. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 34.929,81Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 8.381.183 6.402.758,514. Vergiler ( - ) -1.301.603 1.494.688,025. Net Dönem Kârı 7.079.580 4.908.070,496. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 3.489.116 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 245.403,53 245.403,538. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.345.060,47 4.662.666,96Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.345.060,47 4.662.666,9611. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 3.345.060,47 4.662.666,9620. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918511BIST