***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.04.2021 15:22
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtmına İlişkin Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 16.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SANFM, TRESNFM00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 0 0
B Grubu, SANFM, TRESNFM00016 0 0
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, ilgili Yasal Mevzuat Hükümleri ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklanmış olan "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("II-14.1") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarına göre Ertelenmiş Vergi Gideri ve Dönem Vergi Gideri birlikte dikkate alındığında 7.079.580 TL tutarında Net Dönem Karı bulunduğu, bu tutardan TTK uyarınca 245.403,53 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan ve SPK Kar Payı Rehberi'ne göre hesaplanan 3.489.116 TL tutarında Geçmiş Yıllar Zararları indirildikten sonra, 3.345.060,47 TL tutarında Net Dağıtılabilir Dönem Karı oluştuğu ve Net Dağıtılabilir Dönem Karının Şirketimizin sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla Kar Dağıtımı yapılmayarak, Geçmiş Yıllar Karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılmasına karar verilmiştir.
Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan yasal muhasebe kayıtlarımıza göre Şirketimizin Geçmiş Yıllar Zararları hesabında bulunan 3.871.019 TL' sının Geçmiş Yıllar Karları hesabında bulunan 5.685.829,31 TL' sına mahsup edilerek Geçmiş Yıllar Zararları hesabın sıfırlanmasına, Geçmiş Yıllar Karları hesabındaki 5.685.829,31 TL'sından TTK uyarınca 284.291,47 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ayrıca Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarında 6.402.758,51 TL tutarında oluşan Net Dönem Karı'ndan 1.494.688,02 TL tutarında Dönem Vergi Gideri indirilmesinden sonra kalan 4.908.070,49 TL Net Kar'dan da TTK uyarınca 245.403,53 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 4.662.666,96 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" nın Geçmiş Yıllar Karları hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına ilişkin kararları, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 sanifoam Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 13.202.124
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 34.929,81
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kar dağıtımında imtiyaz yoktur.
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 8.381.183 6.402.758,51
4. Vergiler ( - ) -1.301.603 1.494.688,02
5. Net Dönem Kârı 7.079.580 4.908.070,49
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 3.489.116 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 245.403,53 245.403,53
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.345.060,47 4.662.666,96
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 3.345.060,47 4.662.666,96
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 3.345.060,47 4.662.666,96
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929634
BIST