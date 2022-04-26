***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.04.2022 17:16
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 01.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 26.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESNFM00024 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SANFM, TRESNFM00016 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor
12:422.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -14,32
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
12:4214,8247
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0261
|Açılış
|: 14,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8247
En Düşük
14,7775
12:4215,7420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0046
|Açılış
|: 15,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
12:42904,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -1,95
|Açılış
|: 904,41
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler12:40
|UFUK
|25,96
|1.432.914
|% 10,00
|
|PKART
|17,11
|11.725.405
|% 9,96
|
|DAGHL
|34,00
|1.542.716
|% 9,61
|
|ACSEL
|47,26
|48.435.117
|% 9,60
|
|LIDER
|23,20
|243.924.722
|% 8,31
|
|EUHOL
|2,55
|38.577.969
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,28
|53.065.411
|% -7,02
|
|MMCAS
|2,65
|43.600
|% -5,69
|
|DOKTA
|27,50
|450.891
|% -5,17
|
|TSPOR
|5,53
|156.027.340
|% -4,98
|
|THYAO
|38,88
|1.685.573.580
|% -0,56
|
|KRDMD
|14,49
|1.022.767.792
|% -1,09
|
|EREGL
|33,30
|1.003.337.265
|% 0,67
|
|YKBNK
|4,84
|839.359.887
|% -2,02
|
|ASELS
|24,90
|831.475.105
|% -2,73
|
|EKGYO
|2,57
|541.374.346
|% -1,15
|
|YKBNK
|4,84
|839.359.887
|% -2,02
|
|ODAS
|2,36
|267.691.670
|% -0,42
|
|TSKB
|1,86
|167.407.214
|% -2,62
|
|DOHOL
|3,35
|239.485.181
|% -1,76
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8175
|14,8237
|% 0,17
|
|Euro
|15,7274
|15,7399
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,5926
|18,6858
|% 0,24
|
|Frank
|15,3002
|15,3924
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9382
|3,9580
|% 0,15
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-7,32
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|6.014
|6.105
|-31,00
|
|Tam
|5.988
|6.138
|-30,14
|
|Yarım
|2.894
|2.969
|-14,58
|
|Çeyrek
|1.452
|1.484
|-7,29
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,71
|