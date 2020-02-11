***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2020 10:06
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17-1) 4.2.8 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak, sermayesinin %25'ini aşacak şekilde ,1 yıl süreli Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi yaptırmıştır.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818354
BIST
11:10118.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 88,00
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
119.513
En Düşük
117.861
11:106,0345
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0209
|Açılış
|: 6,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0358
En Düşük
6,0055
11:106,5866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,5760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,5882
En Düşük
6,5549
11:10303,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,64
|Açılış
|: 303,67
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
304,38
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,90
|143.671.052
|% 19,13
|
|SAYAS
|3,59
|5.708.385
|% 14,70
|
|BOSSA
|10,92
|20.041.502
|% 13,28
|
|FORMT
|2,75
|85.663
|% 10,00
|
|EMNIS
|1,97
|11.820
|% 9,44
|
|LINK
|27,80
|538.355
|% -5,89
|
|KRSAN
|10,30
|25.709
|% -5,42
|
|NIBAS
|5,22
|26
|% -5,09
|
|EGCEY
|0,60
|23.428
|% -4,76
|
|SALIX
|6,10
|1.726
|% -4,69
|
|THYAO
|14,09
|409.809.063
|% 0,50
|
|YKBNK
|3,00
|222.960.906
|% -4,15
|
|TSPOR
|3,67
|217.197.439
|% 3,97
|
|ASELS
|24,20
|163.633.198
|% 0,33
|
|SISE
|5,45
|160.821.361
|% 0,55
|
|YKBNK
|3,00
|222.960.906
|% -4,15
|
|IHLGM
|1,26
|93.007.442
|% 1,61
|
|ODAS
|2,13
|131.454.684
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,67
|217.197.439
|% 3,97
|
|EKGYO
|1,62
|75.846.560
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7592
|7,7981
|% 0,22
|
|Frank
|6,1389
|6,1759
|% 0,16
|
|Riyal
|1,6028
|1,6108
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-7,67
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|2.017
|2.048
|7,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|6,95
|
|Yarım
|970
|995
|3,37
|
|Çeyrek
|487
|498
|1,68
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|0,53
|
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