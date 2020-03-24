***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCorona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın sağlığı ve güvenliği için gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız, yaşanan bu süreçte üretim faaliyetlerimizi etkileyecek önemli derecede bir husus şuan için bulunmamaktadır. Süreç ile ilgili gelişmeler anlık olarak kamuoyu bilgisine sunulacaktır.Olağan Genel Kurul Toplantımız 30.03.2020 tarihinde yapılacak olup herhangi bir erteleme söz konusu değildir, hissedarlarımızın toplantıya elektronik ortamda katılabileceklerini hatırlatırız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831704BIST