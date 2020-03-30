***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 30.03.2020 tarihinde saat 16:00 da şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardırŞirketimizin 30.03.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel KurulundaYönetim Kurulu üyeliklerine Yıldırım ULKAT, Şeyda ERDEVECİ ve Gül ULKAT'ın 3'er yıllığına, D.Hakan ATİTÜRK, ve R.Alev DUMANLI'nın 1'er yıllığına seçilmesine karar verilmiştir.Yönetim Kurulunun görev bölümü şu şekilde olacaktır Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım ULKAT, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gül ULKAT, Yönetim Kurulu Üyesi Şeyda ERDEVECİ, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi D.Hakan ATİTÜRK, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi R.Alev DUMANLI.Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım ULKAT ile Yönetim Kurulu Üyesi Şeyda ERDEVECİ'nin ayrı ayrı ve münferiden şirket kaşesi üzerine atacakları imza ile şirketimizi 3 yıl süreyle temsil ve ilzam etmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833397BIST