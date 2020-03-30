***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısındaŞirketimizin 30.03.2019 tarihli Genel Kurul'unda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen R.Alev DUMANLI'nınDenetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne başkan olarak atanmasına ve komite üyelerinin aşağıda ki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Denetim Komitesi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi R.Alev DUMANLI (başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi D.Hakan ATİTÜRK (üye)Riskin Erken Saptanması Komitesi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi R.Alev DUMANLI (başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi D.Hakan ATİTÜRK (üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi R.Alev DUMANLI (başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi D.Hakan ATİTÜRK (üye), Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Murat AKYOL (üye)Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833399BIST