***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2020 18:24
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
Şirketimizin 30.03.2019 tarihli Genel Kurul'unda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen R.Alev DUMANLI'nın
Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne başkan olarak atanmasına ve komite üyelerinin aşağıda ki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi R.Alev DUMANLI (başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi D.Hakan ATİTÜRK (üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi R.Alev DUMANLI (başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi D.Hakan ATİTÜRK (üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi R.Alev DUMANLI (başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi D.Hakan ATİTÜRK (üye), Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Murat AKYOL (üye)
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833399
BIST
18:0588.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -65,58
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|: 87.937
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|: 338,06
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343,93
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KERVT
|3,19
|43.181.686
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,10
|33.591.453
|% 10,00
|
|DITAS
|9,68
|2.403.934
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|11.519.245
|% 10,00
|
|SONME
|4,62
|4.163.523
|% 10,00
|
|ECZYT
|10,17
|56.647.401
|% -10,00
|
|VKING
|3,89
|13.758.352
|% -9,95
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|CLEBI
|54,80
|14.954.292
|% -8,59
|
|DEVA
|10,24
|106.093.433
|% -8,33
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|ASELS
|23,24
|651.074.511
|% 0,52
|
|GARAN
|8,04
|589.563.595
|% 2,03
|
|ECILC
|4,58
|391.486.043
|% -9,84
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|GSRAY
|2,02
|343.823.263
|% 4,66
|
|IHLAS
|0,47
|64.129.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,87
|191.259.182
|% -0,53
|
|TSPOR
|2,84
|261.091.549
|% 9,65
|
|THYAO
|8,72
|753.407.480
|% -1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1362
|8,1770
|% 1,68
|
|Frank
|6,8341
|6,8753
|% 1,13
|
|Riyal
|1,7470
|1,7558
|% 2,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.621
|-7,98
|
|Altın Gr.
|343
|344
|5,47
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,93
|13,96
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,96
|-0,04
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|B. Petrol
|26,12
|26,12
|-1,83
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