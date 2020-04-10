***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2020 14:09
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Covid-19 salgını ile beraber hastanelerde kullanımı artmış olan koruyucu elbise kumaşı üretmek üzere çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Sağlık sektörü için koruyucu elbise üreten firmalardan gelen yoğun talep üzerine nonwoven kumaşını sıvı, bakteri ve virüs geçirmez hale getirme prosesimiz hızla ilerlemektedir. Kumaşın seri üretimine teknik şartnamelere uygun olarak kısa sürede başlamayı planlıyoruz.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837171
BIST
15:2696.201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 366,51
|Açılış
|: 96.201
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|Önceki Kapanış
|: 95.834
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96.502
En Düşük
95.352
15:266,6999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0314
|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7257
En Düşük
6,6547
15:267,3379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0462
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,3632
En Düşük
7,2735
15:26364,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,27
|Açılış
|: 364,18
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|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,76
|487.794
|% 10,00
|
|DOCO
|382,30
|32.896.288
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|17.519.809
|% 9,97
|
|SANFM
|5,96
|3.595.294
|% 9,96
|
|CASA
|10,38
|181.814
|% 9,96
|
|ETYAT
|1,35
|2.178.645
|% -10,00
|
|IDEAS
|2,48
|401.131
|% -9,82
|
|SERVE
|2,13
|2.280.891
|% -9,36
|
|UZERB
|2,45
|40.723
|% -7,55
|
|EGCYH
|0,26
|176.000
|% -7,14
|
|GARAN
|8,47
|717.292.952
|% -0,24
|
|PGSUS
|50,25
|664.095.844
|% 7,65
|
|THYAO
|9,80
|525.897.424
|% 0,62
|
|GSRAY
|2,65
|485.359.720
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|415.768.336
|% 0,58
|
|GSRAY
|2,65
|485.359.720
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|415.768.336
|% 0,58
|
|ISFIN
|3,15
|313.121.358
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,02
|199.308.131
|% -0,49
|
|IHLGM
|1,06
|96.776.332
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3458
|8,3876
|% 0,77
|
|Frank
|6,9214
|6,9631
|% 0,79
|
|Riyal
|1,7783
|1,7872
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|364
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.330
|2.384
|4,20
|
|Tam
|2.395
|2.453
|8,10
|
|Yarım
|1.165
|1.194
|2,10
|
|Çeyrek
|584
|597
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
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