***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCovid-19 salgını ile beraber hastanelerde kullanımı artmış olan koruyucu elbise kumaşı üretmek üzere çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Sağlık sektörü için koruyucu elbise üreten firmalardan gelen yoğun talep üzerine nonwoven kumaşını sıvı, bakteri ve virüs geçirmez hale getirme prosesimiz hızla ilerlemektedir. Kumaşın seri üretimine teknik şartnamelere uygun olarak kısa sürede başlamayı planlıyoruz.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837171BIST