***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.04.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızda belirtilen koruyucu elbise kumaşı üretimi açıklamamıza istinaden güncellemedirOtomotiv yalıtım malzemesi alanında ürettiğimiz nonwoven kumaş birkaç prosesten sonra sağlık sektöründe kullanılabilir hale getirilmektedir. İlgili üretime ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup üretim numuneleri hazırlanmış ve üretime başlayacak şekilde proses tamamlanmıştır. Bursa fabrikamızda 1 hat üzerine üretim yapılması planlanan koruyucu elbise kumaşı üretiminin mevcut siparişlere göre toplam ciromuza etkisi %2 ‘dir.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839487BIST