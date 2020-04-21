***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2020 10:42
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.04.2020 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamamızda belirtilen koruyucu elbise kumaşı üretimi açıklamamıza istinaden güncellemedir
Otomotiv yalıtım malzemesi alanında ürettiğimiz nonwoven kumaş birkaç prosesten sonra sağlık sektöründe kullanılabilir hale getirilmektedir. İlgili üretime ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup üretim numuneleri hazırlanmış ve üretime başlayacak şekilde proses tamamlanmıştır. Bursa fabrikamızda 1 hat üzerine üretim yapılması planlanan koruyucu elbise kumaşı üretiminin mevcut siparişlere göre toplam ciromuza etkisi %2 ‘dir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839487
BIST
13:3497.762
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -1.183,63
|Açılış
|: 98.368
|
|Önceki Kapanış
|: 98.946
|
98.503
En Düşük
97.539
13:346,9665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0274
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9754
En Düşük
6,9352
13:347,5510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0128
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5653
En Düşük
7,5188
13:34375,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,49
|Açılış
|: 376,25
|
|Önceki Kapanış
|: 378,49
|
380,27
En Düşük
374,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|12,65
|3.438.422
|% 10,00
|
|BIZIM
|13,45
|79.612.894
|% 9,98
|
|PINSU
|4,87
|56.261.927
|% 9,93
|
|EKIZ
|5,54
|1.027.881
|% 9,92
|
|BALAT
|2,66
|503.349
|% 9,92
|
|MERIT
|15,31
|4.444
|% -7,21
|
|QNBFL
|116,60
|16.162.648
|% -5,59
|
|IZFAS
|1,85
|157.184
|% -5,13
|
|HALKS
|3,60
|22.865
|% -4,76
|
|QNBFB
|53,00
|954.859
|% -4,59
|
|ODAS
|1,64
|359.498.906
|% 1,86
|
|GARAN
|8,24
|344.034.495
|% -1,79
|
|THYAO
|10,48
|327.241.071
|% -1,50
|
|ASELS
|27,02
|317.705.488
|% -1,39
|
|ISFIN
|3,33
|228.700.031
|% 0,60
|
|ODAS
|1,64
|359.498.906
|% 1,86
|
|GSRAY
|2,49
|193.041.979
|% 7,79
|
|ISFIN
|3,33
|228.700.031
|% 0,60
|
|KRDMD
|2,21
|127.904.186
|% -2,64
|
|ISYAT
|2,40
|132.791.918
|% 5,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5666
|8,6096
|% -0,40
|
|Frank
|7,1471
|7,1901
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8505
|1,8597
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|-16,42
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-2,63
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.471
|-13,00
|
|Tam
|2.476
|2.535
|-24,80
|
|Yarım
|1.206
|1.237
|-6,50
|
|Çeyrek
|605
|619
|-3,30
|
|Gümüş.Ons
|14,99
|15,02
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,06
|
|B. Petrol
|20,96
|20,96
|-4,61
|