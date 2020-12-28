***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Öz-İplik İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri olumlu olarak sonuçlanmış olup, 01.01.2021-31.12.2022 dönemlerini kapsayan yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895089BIST