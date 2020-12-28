***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.12.2020 11:08
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz ile Öz-İplik İş Sendikası arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri olumlu olarak sonuçlanmış olup, 01.01.2021-31.12.2022 dönemlerini kapsayan yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895089
BIST
12:241.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,17
|Açılış
|: 1.432
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|Önceki Kapanış
|: 1.426
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1.441
En Düşük
1.432
12:247,4807
En Yüksek
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|: 7,4950
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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463,21
En Düşük
453,20
BIST En Aktif Hisseler12:24
|CMBTN
|239,80
|26.602.626
|% 10,00
|
|YAPRK
|66,55
|4.050.267
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,98
|192.868
|% 10,00
|
|BRYAT
|502,50
|258.638.818
|% -9,99
|
|BRSAN
|27,88
|452.705.650
|% -7,99
|
|SANKO
|9,54
|7.977.562
|% -6,84
|
|INVEO
|44,38
|34.335.678
|% -5,81
|
|NIBAS
|63,00
|6.837.441
|% -4,55
|
|GUBRF
|67,15
|1.134.524.240
|% 4,92
|
|SISE
|7,31
|872.977.175
|% 1,67
|
|BRSAN
|27,88
|452.705.650
|% -7,99
|
|KOZAL
|93,65
|361.715.966
|% -1,11
|
|TUPRS
|108,20
|316.887.875
|% 2,08
|
|SISE
|7,31
|872.977.175
|% 1,67
|
|SKBNK
|1,55
|176.288.731
|% 2,65
|
|ODAS
|3,93
|285.466.501
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,17
|144.507.726
|% 1,40
|
|TSKB
|1,85
|113.475.532
|% 1,09
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4741
|7,4807
|% -1,39
|
|Euro
|9,1472
|9,1533
|% -0,96
|
|Sterlin
|10,1159
|10,1666
|% -1,29
|
|Frank
|8,3811
|8,4316
|% -1,19
|
|Riyal
|1,9893
|1,9993
|% -1,31
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|2,73
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,99
|
|Cumhuriyet
|3.009
|3.054
|-16,00
|
|Tam
|2.991
|3.066
|-27,57
|
|Yarım
|1.446
|1.483
|-13,33
|
|Çeyrek
|725
|742
|-6,67
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,33
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,04
|
|B. Petrol
|51,75
|51,75
|0,41
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