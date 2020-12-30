***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında%50 pay sahibi olduğumuz Almanya merkezli bağlı ortaklığımız Sanifoam GmbH'ın 50.000 Euro olan mevcut sermayesinin 100.000 Euro'ya çıkarılmasına, sermaye artışının hissemiz oranında 25.000 Euro bedelinin Sanifoam Sünger San. Tic. A.Ş. tarafından karşılanmasına ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanımız Yıldırım ULKAT'ın yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895633BIST