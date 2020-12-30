***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2020 15:05
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulunun bugünkü toplantısında
%50 pay sahibi olduğumuz Almanya merkezli bağlı ortaklığımız Sanifoam GmbH'ın 50.000 Euro olan mevcut sermayesinin 100.000 Euro'ya çıkarılmasına, sermaye artışının hissemiz oranında 25.000 Euro bedelinin Sanifoam Sünger San. Tic. A.Ş. tarafından karşılanmasına ve gerekli işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanımız Yıldırım ULKAT'ın yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895633
BIST
16:241.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,21
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:247,3572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0382
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:249,0298
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0289
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:24444,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,15
|Açılış
|: 444,61
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:24
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.515.351
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.542.040
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.423.326
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.820.295
|% 9,98
|
|NIBAS
|53,80
|16.142.657
|% -8,43
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|IDEAS
|13,40
|4.017.389
|% -4,96
|
|DOAS
|28,80
|84.694.357
|% -4,70
|
|EUYO
|4,50
|544.415
|% -4,66
|
|GUBRF
|82,85
|2.742.398.870
|% 8,37
|
|ASELS
|18,36
|2.160.005.087
|% 2,57
|
|GARAN
|10,21
|1.468.609.684
|% 1,90
|
|KOZAL
|97,35
|1.464.631.517
|% 2,20
|
|HALKB
|5,63
|1.358.650.891
|% 3,87
|
|EKGYO
|2,15
|681.029.109
|% -0,46
|
|HALKB
|5,63
|1.358.650.891
|% 3,87
|
|VAKBN
|4,73
|1.090.226.187
|% 1,72
|
|ODAS
|3,97
|815.343.097
|% 3,12
|
|YKBNK
|3,08
|550.962.247
|% 0,65
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3510
|7,3572
|% -0,52
|
|Euro
|9,0066
|9,0298
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,9688
|10,0188
|% 0,19
|
|Frank
|8,2891
|8,3390
|% -0,44
|
|Riyal
|1,9540
|1,9638
|% -0,52
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|2,76
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.934
|3.007
|1,77
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,85
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,43
|
|Gümüş.Ons
|26,29
|26,34
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,56
|51,56
|0,33
|
Seans Raporu
16:24
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-
16:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 98 artarak (% 1.11 ) 1, 633
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16:36XU100
Endeks 1, 472 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 28, 813.00 milyon TL de
-
16:32AVHOL
Yüzde 5.48 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 023, 198 adet işlem
-
16:31CRFSA
Yüzde 6.27 oranında artışla 71.20 lira fiyatla işlem gören hissede 477, 469 adet işlem
-
16:30AVHOL
Yüzde 5.48 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 000, 816 adet işlem