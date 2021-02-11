***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2021 14:56
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında
Şirketimiz Üretim Müdürü Sn.Emrah ERYILMAZ'ın Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili olarak atanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909067
BIST
15:101.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,07
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
15:107,0398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0180
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0343
15:108,5555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
15:10417,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,76
|Açılış
|: 417,16
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:10
|NIBAS
|31,06
|30.554.381
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|15.834.622
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|MAALT
|285,70
|4.962.120
|% 9,97
|
|KONTR
|86,10
|70.756.396
|% 9,96
|
|TGSAS
|32,26
|34.521.266
|% -9,99
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|UTPYA
|38,22
|66.406.431
|% -6,78
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|KOZAL
|136,70
|910.661.571
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,61
|775.617.463
|% -0,76
|
|SASA
|31,10
|727.027.461
|% 3,81
|
|PETKM
|5,19
|706.548.919
|% 1,37
|
|GARAN
|10,01
|597.309.565
|% -1,67
|
|EKGYO
|2,61
|775.617.463
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,56
|583.178.997
|% 1,42
|
|PETKM
|5,19
|706.548.919
|% 1,37
|
|MAKTK
|4,27
|334.167.984
|% 6,48
|
|KARSN
|4,99
|386.613.814
|% 3,74
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0348
|7,0398
|% -0,26
|
|Euro
|8,5488
|8,5555
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,7066
|9,7553
|% -0,22
|
|Frank
|7,8750
|7,9224
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8709
|1,8803
|% -0,24
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,78
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-18,00
|
|Tam
|2.760
|2.830
|-15,32
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|-7,41
|
|Çeyrek
|669
|685
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,14
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,01
|
|B. Petrol
|60,98
|60,98
|-0,49
|