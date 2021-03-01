***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulumuzun, İstabul Şube adresinin, Güneşli Evren (15 Temmuz) Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi B Blok N22 Kat:2 Bağcılar İSTANBUL adresinden, Güneşli 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi C Blok 6/2 Zemin Kat N1 Bağcılar İSTANBUL adresine taşınmasına ilişkin kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23 Şubat 2021 tarih, 10273 sayısı ile ilan edilmiştir.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913885BIST