***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2021 14:02
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuzun, İstabul Şube adresinin, Güneşli Evren (15 Temmuz) Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi B Blok N22 Kat:2 Bağcılar İSTANBUL adresinden, Güneşli 15 Temmuz Mah. Bahar Cad. Polat İş Merkezi C Blok 6/2 Zemin Kat N1 Bağcılar İSTANBUL adresine taşınmasına ilişkin kararı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23 Şubat 2021 tarih, 10273 sayısı ile ilan edilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913885
BIST
13:501.504
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 32,68
|Açılış
|: 1.492
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1.504
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En Düşük
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En Düşük
408,19
BIST En Aktif Hisseler13:48
|DYOBY
|14,52
|13.052.504
|% 10,00
|
|ITTFH
|2,75
|33.538.483
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.138.757
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.568.658
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|514.514
|% 10,00
|
|EKIZ
|7,56
|270.200
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,40
|195.511
|% -9,68
|
|DIRIT
|6,61
|673.678
|% -7,94
|
|TSPOR
|2,38
|44.506.729
|% -4,03
|
|GSRAY
|4,12
|160.811.302
|% -3,51
|
|SISE
|7,51
|1.486.616.032
|% 5,33
|
|THYAO
|13,90
|1.047.142.401
|% 3,04
|
|GARAN
|9,00
|714.895.919
|% 0,90
|
|KOZAL
|132,20
|688.348.686
|% 2,32
|
|GUBRF
|82,10
|491.438.329
|% 2,88
|
|SISE
|7,51
|1.486.616.032
|% 5,33
|
|EKGYO
|2,28
|211.992.135
|% 2,24
|
|GARAN
|9,00
|714.895.919
|% 0,90
|
|THYAO
|13,90
|1.047.142.401
|% 3,04
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|IHLAS
|0,91
|67.625.848
|% 3,41
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|13:48
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,2755
|7,2822
|% -1,92
|
|Euro
|8,7718
|8,7825
|% -2,08
|
|Sterlin
|10,1272
|10,1780
|% -1,78
|
|Frank
|7,9343
|7,9820
|% -2,41
|
|Riyal
|1,9342
|1,9439
|% -2,01
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.746
|1.747
|19,40
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,98
|
|Cumhuriyet
|2.737
|2.778
|-58,00
|
|Tam
|2.709
|2.777
|-70,33
|
|Yarım
|1.309
|1.343
|-34,02
|
|Çeyrek
|657
|672
|-17,01
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,87
|0,31
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|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,04
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|B. Petrol
|65,21
|65,21
|0,78
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