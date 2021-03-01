***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlmanya'da kurulu bulunan %50 hissesine sahip olduğumuz, Sanifoam GmbH şirketinin Dr.-Hans Müller Ring 1 85276 Pfaffenhofen a.d.IIm Almanya adresi Joseph-Fraunhofer-Str. 49 85276 Pfaffenhofen a.d.İlm Almanya olarak değişmiştir.Kamuoyu bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913887BIST