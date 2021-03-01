***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.03.2021 14:03
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Almanya'da kurulu bulunan %50 hissesine sahip olduğumuz, Sanifoam GmbH şirketinin Dr.-Hans Müller Ring 1 85276 Pfaffenhofen a.d.IIm Almanya adresi Joseph-Fraunhofer-Str. 49 85276 Pfaffenhofen a.d.İlm Almanya olarak değişmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913887
BIST
14:231.501
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 29,48
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:237,2817
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -0,1432
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2546
14:238,7736
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -0,1958
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7448
14:23407,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -5,06
|Açılış
|: 407,24
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,15
BIST En Aktif Hisseler14:23
|TURGG
|165,00
|34.780.188
|% 10,00
|
|VERTU
|33,10
|59.959.153
|% 9,97
|
|KSTUR
|391,40
|1.384.083
|% 9,97
|
|KONTR
|81,75
|29.106.932
|% 9,95
|
|PAMEL
|28,72
|3.251.399
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|TACTR
|25,10
|387.880
|% -3,46
|
|SAYAS
|19,30
|10.429.133
|% -2,67
|
|SISE
|7,50
|1.675.944.075
|% 5,19
|
|THYAO
|13,86
|1.116.840.106
|% 2,74
|
|GARAN
|8,99
|869.133.757
|% 0,78
|
|KOZAL
|132,00
|742.403.539
|% 2,17
|
|GUBRF
|81,95
|506.161.864
|% 2,69
|
|SISE
|7,50
|1.675.944.075
|% 5,19
|
|EKGYO
|2,27
|318.647.535
|% 1,79
|
|GARAN
|8,99
|869.133.757
|% 0,78
|
|IHLAS
|0,91
|77.697.740
|% 3,41
|
|PETKM
|5,34
|444.649.427
|% 1,52
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2768
|7,2817
|% -1,93
|
|Euro
|8,7666
|8,7736
|% -2,18
|
|Sterlin
|10,1176
|10,1684
|% -1,87
|
|Frank
|7,9155
|7,9632
|% -2,64
|
|Riyal
|1,9308
|1,9404
|% -2,18
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|16,27
|
|Altın Gr.
|407
|407
|-4,82
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.754
|-82,00
|
|Tam
|2.700
|2.768
|-79,37
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-38,39
|
|Çeyrek
|655
|670
|-19,20
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,21
|65,21
|0,78
|