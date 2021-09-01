***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2021 11:48
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Yatırım Amaçlı Gayrimenkul grubu altında yer alan arsa ve binalar TFRS hükümleri doğrultusunda her yıl düzenli olarak değerlemeye tabi tutulmakta olup, yatırım amaçlı gayrimenkullerimizin gerçeğe uygun değerleri yıllık finansal tablolarımızla kamuya açıklanmaktadır.
Ancak Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımızda Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller maliyet değeri ile değerlenmektedir. 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle Vergi Usul Kanunu'nun geçici 31. maddesine ilave hüküm gereğince taşınmazlar için yeniden değerleme yapılması olanağı sağlanmıştır.
Bu doğrultuda şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazların yeniden değerleme yapılarak TFRS finansal tablolarımızın, Vergi Usul Kanunu finansal tablolarıyla uyumu amacıyla kanundan yararlanılmasına karar verilmiştir.
Yeniden değerleme sonrasında Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan bilançomuzda ki aktif değerler aşağıda ki gibi olacaktır. Net değerleme artış tutarı Öz kaynaklar içerisinde muhasebeleştirilecek olup, değerleme 30.06.2021 tarihli bilançomuz üzerinden yapılacaktır.
Yatırımcılarımıza duyurulur.
AÇIKLAMA
YENİDEN DEĞERLEME ÖNCESİ MALİYET DEĞERİ
YENİDEN DEĞERLEME SONRASI TUTAR
NET DEĞERLEME ARTIŞI
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY OSB ARSA
259.796 TL.
1.402.555 TL.
1.142.759 TL.
TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY OSB FABRİKA BİNASI
16.642.406 TL.
38.437.135 TL.
21.794.729 TL.
BAKIRKÖY/ ATAKÖY MESKEN
300.000 TL.
1.243.701 TL.
943.701 TL.
17.202.202 TL.
41.083.391 TL.
23.881.189 TL.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961139
BIST