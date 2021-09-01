***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin konsolide finansal tablolarında Yatırım Amaçlı Gayrimenkul grubu altında yer alan arsa ve binalar TFRS hükümleri doğrultusunda her yıl düzenli olarak değerlemeye tabi tutulmakta olup, yatırım amaçlı gayrimenkullerimizin gerçeğe uygun değerleri yıllık finansal tablolarımızla kamuya açıklanmaktadır.Ancak Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımızda Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller maliyet değeri ile değerlenmektedir. 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle Vergi Usul Kanunu'nun geçici 31. maddesine ilave hüküm gereğince taşınmazlar için yeniden değerleme yapılması olanağı sağlanmıştır.Bu doğrultuda şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazların yeniden değerleme yapılarak TFRS finansal tablolarımızın, Vergi Usul Kanunu finansal tablolarıyla uyumu amacıyla kanundan yararlanılmasına karar verilmiştir.Yeniden değerleme sonrasında Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan bilançomuzda ki aktif değerler aşağıda ki gibi olacaktır. Net değerleme artış tutarı Öz kaynaklar içerisinde muhasebeleştirilecek olup, değerleme 30.06.2021 tarihli bilançomuz üzerinden yapılacaktır.Yatırımcılarımıza duyurulur.AÇIKLAMAYENİDEN DEĞERLEME ÖNCESİ MALİYET DEĞERİYENİDEN DEĞERLEME SONRASI TUTARNET DEĞERLEME ARTIŞITEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY OSB ARSA259.796 TL.1.402.555 TL.1.142.759 TL.TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY OSB FABRİKA BİNASI16.642.406 TL.38.437.135 TL.21.794.729 TL.BAKIRKÖY/ ATAKÖY MESKEN300.000 TL.1.243.701 TL.943.701 TL.17.202.202 TL.41.083.391 TL.23.881.189 TL.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961139BIST