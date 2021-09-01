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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.09.2021 11:48



***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

           Şirketimizin konsolide finansal tablolarında Yatırım Amaçlı Gayrimenkul grubu altında yer alan arsa ve binalar TFRS hükümleri doğrultusunda her yıl düzenli olarak değerlemeye tabi tutulmakta olup, yatırım amaçlı gayrimenkullerimizin gerçeğe uygun değerleri yıllık finansal tablolarımızla kamuya açıklanmaktadır. 
Ancak Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımızda Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller maliyet değeri ile değerlenmektedir. 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun'un 11. maddesiyle Vergi Usul Kanunu'nun geçici 31. maddesine ilave hüküm gereğince taşınmazlar için yeniden değerleme yapılması olanağı sağlanmıştır. 
Bu doğrultuda şirketimiz aktifinde kayıtlı bulunan taşınmazların yeniden değerleme yapılarak TFRS finansal tablolarımızın, Vergi Usul Kanunu finansal tablolarıyla uyumu amacıyla kanundan yararlanılmasına karar verilmiştir. 
Yeniden değerleme sonrasında Vergi Usul Kanunu uyarınca hazırlanan bilançomuzda ki aktif değerler aşağıda ki gibi olacaktır. Net değerleme artış tutarı Öz kaynaklar içerisinde muhasebeleştirilecek olup, değerleme 30.06.2021 tarihli bilançomuz üzerinden yapılacaktır. 
Yatırımcılarımıza duyurulur. 
    AÇIKLAMA
    YENİDEN DEĞERLEME ÖNCESİ  MALİYET DEĞERİ
    YENİDEN DEĞERLEME  SONRASI  TUTAR
    NET DEĞERLEME ARTIŞI

    TEKİRDAĞ  / ÇERKEZKÖY OSB ARSA
    259.796  TL.
    1.402.555  TL.
    1.142.759  TL.

    TEKİRDAĞ  / ÇERKEZKÖY  OSB FABRİKA BİNASI
    16.642.406  TL.
    38.437.135  TL.
    21.794.729  TL.

    BAKIRKÖY/  ATAKÖY MESKEN
    300.000  TL.
    1.243.701  TL.
    943.701  TL.

     
    17.202.202 TL.
    41.083.391 TL.
    23.881.189 TL.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961139


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