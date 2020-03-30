***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYILDIRIM ULKAT Erkek Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 58,86 Bağımsız Üye DeğilŞEYDA ERDEVECİ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 3,15 Bağımsız Üye DeğilGÜL ULKAT Kadın Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 0,04 Bağımsız Üye DeğilRAHİME ALEV DUMANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.03.2020 İcrada Görevli Değil YOKTUR YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Evet Bağımsız Üye Hayır DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI,KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANIDÜNHAL HAKAN ATİTÜRK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Bağımsız Üye DENETİM KOMİTESİ ÜYESİ,KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833407BIST