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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.03.2020 22:46
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***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2020
Karar Sayısı
291
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

       FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN  KARAR TARİHİ:  09.03.2020  KARAR SAYISI : 291     SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN 9.MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI     Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış,01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve söz konusu Tebliğ'de öngörüldüğü üzere Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları(TMS/TFRS)'na ve SPK tarafından düzenlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan, konsolide finansal tablolarının ve 2019 yılı Faaliyet Raporunun tarafımızca incelendiğini, 
 a) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
   b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde gösterdiği, Şirketimizin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.    
 Saygılarımızla,   
Denetim Komitesi Başkanı                                                        Denetim Komitesi Üyesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                                Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Hanife Esin AKBULUT                                                              Dünhal Hakan ATİTÜRK




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825879


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Tam 2.169 2.223 12,87  
Yarım 1.048 1.075 6,23  
Çeyrek 526 538 3,11  
Gümüş.Ons 16,98 17,01 -0,34  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 -0,03  
B. Petrol 34,41 34,41 -10,86  
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