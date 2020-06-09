SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|IZTAR
|6,05
|3.381.878
|% 10,00
|YONGA
|29,48
|828.653
|% 10,00
|RTALB
|22,66
|3.325.106
|% 10,00
|ISBIR
|887,90
|1.198.203
|% 10,00
|TACTR
|6,72
|1.540.244
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6429
|8,6862
|% 0,37
|Frank
|7,1432
|7,1863
|% 1,18
|Riyal
|1,8079
|1,8170
|% 0,25
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|17,93
|Altın Gr.
|376
|376
|4,88
|Cumhuriyet
|2.432
|2.461
|26,90
|Tam
|2.503
|2.533
|31,50
|Yarım
|1.222
|1.233
|11,60
|Çeyrek
|611
|617
|6,90
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|-0,08
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,01
|B. Petrol
|40,51
|40,51
|-0,29
Seans Raporu
- 17:59LINK Yüzde -3.52 oranında düşüşle 25.20 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 291 adet işlem
- 17:56XU100 Endeks 109, 102 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 10, 901.00 milyon TL de
- 17:56INTEM Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 520, 665 adet işlem
- 17:53DOBUR Yüzde -4.97 oranında düşüşle 11.66 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 763 adet işlem
- 17:52KRONT Yüzde -4.26 oranında düşüşle 23.40 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 809 adet işlem