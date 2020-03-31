***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2020 16:42
***SANFM*** SANİFOAM SÜNGER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 30.03.2020 tarihli toplantısında
Şirketimizin 30.03.2019 tarihli Genel Kurul'unda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen R.Alev DUMANLI'nın
Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne başkan olarak atanmasına ve komite üyelerinin aşağıda ki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
Denetim Komitesi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi R.Alev DUMANLI (başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi D.Hakan ATİTÜRK (üye)
Riskin Erken Saptanması Komitesi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi R.Alev DUMANLI (başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi D.Hakan ATİTÜRK (üye)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi R.Alev DUMANLI (başkan), Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi D.Hakan ATİTÜRK (üye), Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Murat AKYOL (üye)
Yukarıdaki açıklamamız 30.03.2020 tarihinde Özel Durum Açıklaması (Genel) şablonundan yapılmış olup, ilgil şablondan düzeltilmiştir.
Kamuoyu bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833576
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|ASELS
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|511.545.906
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|PGSUS
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|ECILC
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|654.315.686
|% 4,59
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|YKBNK
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|257.242.230
|% 1,07
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|IHLGM
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|135.149.332
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|GSRAY
|2,22
|247.686.048
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|ISFIN
|2,88
|260.264.869
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|Dolar
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|Euro
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|Sterlin
|8,1340
|8,1748
|% -0,11
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|Frank
|6,7850
|6,8258
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|Riyal
|1,7437
|1,7524
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|339
|340
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|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
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|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
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|3,61
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|Gümüş.Ons
|14,08
|14,13
|0,05
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