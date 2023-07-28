***SANFM* *SUWEN* *ACSEL* *VESBE* *GOLTS* *AZTEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***SANFM******SUWEN******ACSEL******VESBE******GOLTS******AZTEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ACSEL, AZTEK, GOLTS, SANFM, SUWEN, VESBE31.07.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaACIPAYAM SELULOZ ACSEL 0,15 0,135AZTEK TEKNOLOJI AZTEK 1,0577188 0,9519469GOLTAS CIMENTO GOLTS 3,5 3,15SANIFOAM ENDUSTRI SANFM 0,1 0,09SUWEN TEKSTIL SUWEN 0,125 0,1125VESTEL BEYAZ ESYA VESBE 0,2205173 0,1984655Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176434BIST