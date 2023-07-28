***SANFM* *SUWEN* *ACSEL* *VESBE* *GOLTS* *AZTEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
28.07.2023 16:58
***SANFM******SUWEN******ACSEL******VESBE******GOLTS******AZTEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ACSEL, AZTEK, GOLTS, SANFM, SUWEN, VESBE
31.07.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ACIPAYAM SELULOZ ACSEL 0,15 0,135
AZTEK TEKNOLOJI AZTEK 1,0577188 0,9519469
GOLTAS CIMENTO GOLTS 3,5 3,15
SANIFOAM ENDUSTRI SANFM 0,1 0,09
SUWEN TEKSTIL SUWEN 0,125 0,1125
VESTEL BEYAZ ESYA VESBE 0,2205173 0,1984655
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176434
BIST