***SANFM* *YKSLN* *KRVGD* *KONTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
05.07.2022 09:21
***SANFM******YKSLN******KRVGD******KONTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [KONTR, KRVGD, YKSLN, SANFM]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KONTR.E Pay Başına Brüt Temettü 0,3265583 TL Teorik Fiyat: 151,073 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) KRVGD.E Pay Başına Brüt Temettü 0,1791666 TL Teorik Fiyat: 9,541 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) YKSLN.E Pay Başına Brüt Temettü 0,168 TL Teorik Fiyat: 7,552 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) SANFM.E %127,23616 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 15,843 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041397
BIST
10:372.402
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -4,17
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.401
10:3716,9681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1419
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,9681
En Düşük
16,7799
10:3717,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0647
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6240
En Düşük
17,4976
10:37982,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,03
|Açılış
|: 982,81
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
983,47
En Düşük
975,78
BIST En Aktif Hisseler10:37
|OYAYO
|10,00
|3.073.360
|% 5,15
|
|TETMT
|237,30
|3.033.574
|% 5,14
|
|GEDZA
|22,96
|14.127.604
|% 5,03
|
|RTALB
|6,69
|19.793.544
|% 4,69
|
|ORCAY
|17,28
|9.621.650
|% 4,41
|
|ULUSE
|207,00
|9.291.338
|% -10,00
|
|ISBIR
|48,00
|324.480
|% -6,71
|
|BALAT
|10,84
|106.199
|% -6,55
|
|ESCOM
|18,50
|3.767.076
|% -5,13
|
|MZHLD
|82,65
|2.047.569
|% -5,00
|
|THYAO
|47,58
|656.427.918
|% -0,21
|
|EREGL
|26,48
|315.566.808
|% 2,00
|
|KOZAL
|195,90
|257.715.243
|% -0,31
|
|SISE
|21,32
|206.263.912
|% 0,57
|
|KOZAA
|28,86
|201.953.629
|% 1,98
|
|EKGYO
|2,82
|152.383.313
|% -0,35
|
|ODAS
|2,75
|92.706.040
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,29
|93.709.012
|% 0,23
|
|TSKB
|1,98
|38.990.088
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,91
|178.076.190
|% 2,25
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9575
|16,9681
|% 0,84
|
|Euro
|17,5846
|17,6015
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,3678
|20,4699
|% 0,41
|
|Frank
|17,5061
|17,6115
|% 0,50
|
|Riyal
|4,4936
|4,5161
|% 0,61
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,18
|
|Altın Gr.
|982
|982
|4,17
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.555
|6.641
|15,00
|
|Yarım
|3.208
|3.247
|7,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.623
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,00
|20,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,86
|10,87
|0,06
|
|B. Petrol
|113
|113
|-0,11
|
Seans Raporu
10:37
daha fazla
-
10:52MAKIM
Yüzde -4.61 oranında düşüşle 14.48 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 840, 266 adet işlem
-
10:51RTALB
Yüzde 5.63 oranında artışla 6.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 205, 995 adet işlem
-
10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, HEKTS, KOZAL
-
10:50
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, KCHOL
-
10:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 49 artarak (% 0.30 ) 2, 139