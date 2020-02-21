***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.02.2020 10:48
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820743
BIST
15:31116.878
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 1.235,68
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
15:316,1218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0207
|Açılış
|: 6,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
15:316,6135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0274
|Açılış
|: 6,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
15:31321,41
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 3,69
|Açılış
|: 321,41
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
322,24
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,68
|32.836.209
|% 17,40
|
|HUBVC
|31,62
|69.580.809
|% 11,97
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|YBTAS
|5.142,00
|327.508
|% 9,99
|
|MIPAZ
|3,08
|149.274.353
|% -13,48
|
|HATEK
|8,37
|10.364.837
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|TSPOR
|5,76
|79.790.595
|% -7,54
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|THYAO
|14,46
|1.367.835.577
|% 0,63
|
|ASELS
|28,88
|920.529.727
|% 1,83
|
|IPEKE
|9,79
|548.987.871
|% 6,30
|
|KOZAA
|12,36
|514.651.734
|% 9,96
|
|HALKB
|6,84
|397.930.610
|% 0,29
|
|EKGYO
|1,54
|278.519.743
|% 0,65
|
|ODAS
|2,12
|333.621.266
|% 3,41
|
|CEMAS
|1,26
|164.214.723
|% 2,44
|
|IHLGM
|1,21
|150.002.920
|% 2,54
|
|KRDMD
|2,77
|342.873.507
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8874
|7,9270
|% 0,66
|
|Frank
|6,2032
|6,2406
|% 0,45
|
|Riyal
|1,6262
|1,6343
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|15,54
|
|Altın Gr.
|322
|322
|3,97
|
|Cumhuriyet
|2.133
|2.166
|36,00
|
|Tam
|2.122
|2.175
|34,75
|
|Yarım
|1.026
|1.052
|16,81
|
|Çeyrek
|514
|526
|8,41
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,20
|58,20
|-1,11
|
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