***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.02.2020 10:01
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821090
BIST
16:00114.264
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -2.565,53
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
16:006,1573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0654
|Açılış
|: 6,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1585
En Düşük
6,0929
16:006,6627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0502
|Açılış
|: 6,6570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
16:00332,60
En Yüksek
|Değişim
|: 3,29%
|| 10,58
|Açılış
|: 332,55
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|94.134.162
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,25
|14.439.244
|% 11,94
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|IPEKE
|10,69
|894.014.233
|% 9,64
|
|FENER
|14,45
|167.371.584
|% -10,25
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,70
|1.610.306.728
|% -5,65
|
|IPEKE
|10,69
|894.014.233
|% 9,64
|
|KOZAA
|12,90
|594.482.104
|% 2,87
|
|ASELS
|28,56
|559.178.329
|% -0,97
|
|KRDMD
|2,75
|342.450.286
|% -2,48
|
|ODAS
|2,15
|325.471.318
|% 1,42
|
|IHLGM
|1,24
|181.644.069
|% 0,81
|
|CEMAS
|1,27
|184.701.611
|% 0,79
|
|KRDMD
|2,75
|342.450.286
|% -2,48
|
|THYAO
|13,70
|1.610.306.728
|% -5,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9281
|7,9678
|% 0,71
|
|Frank
|6,2563
|6,2940
|% 0,88
|
|Riyal
|1,6357
|1,6439
|% 1,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.675
|30,50
|
|Altın Gr.
|333
|333
|11,01
|
|Cumhuriyet
|2.207
|2.241
|75,00
|
|Tam
|2.198
|2.253
|70,40
|
|Yarım
|1.062
|1.090
|34,05
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,02
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,73
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,58
|55,58
|-2,36
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