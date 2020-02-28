***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 10:01
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822374
BIST
10:55103.459
En Yüksek
|Değişim
|: -6,30%
|| -6.959,27
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
105.033
En Düşük
99.332
10:556,2405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0401
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1600
|
6,2530
En Düşük
6,1998
10:556,8740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0523
|Açılış
|: 6,7670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6930
|
6,8844
En Düşük
6,8179
10:55326,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,21
|Açılış
|: 326,43
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,82
|6.409.055
|% 15,94
|
|NIBAS
|7,30
|5.475
|% 12,31
|
|SANEL
|3,78
|11
|% 5,00
|
|OYLUM
|2,90
|350.854
|% 2,11
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 1,27
|
|IZMDC
|8,61
|95.365
|% -15,59
|
|ISBTR
|39.015,00
|39.015
|% -15,00
|
|QNBFB
|34,86
|81.991
|% -14,98
|
|GYHOL
|16,60
|39.956
|% -14,96
|
|DOKTA
|20,48
|3.072
|% -14,93
|
|THYAO
|11,09
|262.954.726
|% -8,72
|
|ASELS
|26,24
|169.864.989
|% -6,22
|
|PETKM
|3,58
|62.698.133
|% -4,28
|
|KRDMD
|2,58
|61.833.984
|% -5,49
|
|GARAN
|9,39
|58.057.850
|% -7,85
|
|IHLGM
|1,20
|47.639.964
|% -6,98
|
|EKGYO
|1,33
|51.899.237
|% -9,52
|
|CEMAS
|1,12
|28.419.255
|% -8,20
|
|KRDMD
|2,58
|61.833.984
|% -5,49
|
|THYAO
|11,09
|262.954.726
|% -8,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9930
|8,0331
|% 0,28
|
|Frank
|6,4184
|6,4571
|% 0,73
|
|Riyal
|1,6562
|1,6645
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.626
|-11,10
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.175
|2.208
|27,00
|
|Tam
|2.165
|2.219
|29,24
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|14,14
|
|Çeyrek
|525
|537
|7,08
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,30
|50,30
|-1,43
|