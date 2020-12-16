***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2020 10:45
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893357
BIST
12:081.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 12,69
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.403
12:087,7904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0458
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
12:089,5107
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0227
|Açılış
|: 9,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5424
En Düşük
9,4474
12:08466,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,45
|Açılış
|: 466,86
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler12:08
|SNKRN
|9,24
|795.278
|% 10,00
|
|IDGYO
|7,60
|9.823.258
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.037.201
|% 9,99
|
|YAPRK
|54,55
|2.162.035
|% 9,98
|
|UZERB
|56,20
|736.670
|% 9,98
|
|EPLAS
|24,66
|381.416
|% -10,00
|
|MERIT
|71,50
|110.539
|% -9,95
|
|RAYSG
|22,70
|11.854.796
|% -9,71
|
|IZMDC
|11,45
|98.949.858
|% -9,34
|
|MMCAS
|4,04
|66.397
|% -7,55
|
|GARAN
|9,80
|965.837.055
|% 1,55
|
|SISE
|7,33
|944.885.592
|% 0,00
|
|TUPRS
|109,40
|636.064.180
|% 1,02
|
|YKBNK
|3,14
|558.274.952
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,47
|531.948.081
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,14
|558.274.952
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,61
|383.493.830
|% 5,67
|
|EKGYO
|2,12
|305.122.922
|% 0,95
|
|SISE
|7,33
|944.885.592
|% 0,00
|
|ODAS
|4,06
|445.498.077
|% 1,25
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7866
|7,7904
|% -0,58
|
|Euro
|9,5036
|9,5107
|% -0,24
|
|Sterlin
|10,5020
|10,5546
|% -0,04
|
|Frank
|8,8026
|8,8557
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0739
|2,0843
|% -0,42
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|6,69
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,87
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|15,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,40
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,61
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,30
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,07
|
|B. Petrol
|50,76
|50,76
|0,00
|
Seans Raporu
12:08
daha fazla
-
12:22FADE
Yüzde 4.11 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 466, 062 adet işlem
-
12:21XU100
Endeks 1, 407 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 11, 542.00 milyon TL de
-
12:20KLGYO
Yüzde 5.67 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 169, 023 adet işlem
-
12:19FADE
Yüzde 4.42 oranında artışla 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 342, 824 adet işlem
-
12:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 69 artarak (% 0.93 ) 1, 269