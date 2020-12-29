***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.12.2020 10:01
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANKO]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895319
BIST
11:421.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,33
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.443
11:427,4134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0248
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,4050
11:429,0779
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0167
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0536
11:42448,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,27
|Açılış
|: 448,11
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
446,19
BIST En Aktif Hisseler11:42
|ARZUM
|24,86
|21.964.407
|% 10,00
|
|BASCM
|14,41
|132.457
|% 10,00
|
|BERA
|17,51
|57.908.009
|% 9,99
|
|YAPRK
|73,20
|3.574.977
|% 9,99
|
|CMBTN
|263,70
|17.818.426
|% 9,97
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|NIBAS
|57,00
|6.209.085
|% -7,77
|
|BRYAT
|474,00
|119.331.655
|% -5,67
|
|CASA
|85,00
|49.130
|% -5,56
|
|BRKSN
|8,46
|1.793.434
|% -5,26
|
|GUBRF
|74,10
|1.042.891.588
|% 5,26
|
|THYAO
|12,99
|620.230.538
|% 2,93
|
|SASA
|21,10
|517.819.491
|% 8,32
|
|KARTN
|106,70
|486.885.913
|% 3,19
|
|KARSN
|3,31
|450.215.206
|% 5,41
|
|KARSN
|3,31
|450.215.206
|% 5,41
|
|GSDHO
|2,55
|244.329.705
|% 4,08
|
|SKBNK
|1,55
|151.641.286
|% -1,27
|
|KRDMD
|5,60
|295.604.064
|% -0,18
|
|THYAO
|12,99
|620.230.538
|% 2,93
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4086
|7,4134
|% -0,33
|
|Euro
|9,0685
|9,0779
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,9868
|10,0369
|% 0,21
|
|Frank
|8,3318
|8,3819
|% 0,04
|
|Riyal
|1,9683
|1,9781
|% -0,39
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|7,02
|
|Altın Gr.
|448
|448
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.987
|3.032
|-38,00
|
|Tam
|2.974
|3.049
|-44,54
|
|Yarım
|1.438
|1.475
|-21,54
|
|Çeyrek
|721
|738
|-10,77
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,24
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,52
|
Seans Raporu
11:42
daha fazla
-
11:54DOAS
Yüzde 6.89 oranında artışla 30.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 528, 481 adet işlem
-
11:53KARSN
Yüzde 5.73 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 137, 401, 688 adet işlem
-
11:52DOAS
Yüzde 6.18 oranında artışla 30.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 491, 107 adet işlem
-
11:51SASA
Yüzde 8.73 oranında artışla 21.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 685, 717 adet işlem
-
11:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 22 artarak (% 0.33 ) 1, 591