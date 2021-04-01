***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2021 10:01
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922518
BIST
11:381.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 22,30
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.415
En Düşük
1.399
11:388,1557
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0842
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
11:389,6064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0622
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
11:38450,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,83
|Açılış
|: 450,55
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:38
|JANTS
|751,90
|5.546.766
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|47.476.341
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|1.852.809
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.833.833
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,20
|1.888.843
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|1.016.333
|% -7,61
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,87
|1.641.784.092
|% 2,69
|
|SASA
|46,84
|501.214.169
|% 3,81
|
|KOZAL
|120,20
|419.657.169
|% 1,01
|
|BJKAS
|8,99
|366.893.592
|% 7,92
|
|PETKM
|5,96
|321.689.515
|% 3,65
|
|GARAN
|6,87
|1.641.784.092
|% 2,69
|
|SKBNK
|1,22
|140.508.664
|% 2,52
|
|TSKB
|1,37
|86.875.630
|% 1,48
|
|EKGYO
|1,91
|105.625.881
|% 0,00
|
|PETKM
|5,96
|321.689.515
|% 3,65
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1520
|8,1557
|% -1,02
|
|Euro
|9,5866
|9,6064
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,2058
|11,2620
|% -1,04
|
|Frank
|8,5819
|8,6336
|% -1,29
|
|Riyal
|2,1668
|2,1777
|% -1,07
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|8,14
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,55
|
|Cumhuriyet
|2.980
|3.025
|2,00
|
|Tam
|2.959
|3.036
|-5,78
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-2,80
|
|Çeyrek
|717
|734
|-1,40
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,95
|63,95
|1,21
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:47ARZUM
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 000, 269 adet işlem
-
11:46XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 6, 957.00 milyon TL de
-
11:44EGSER
Yüzde 9.98 oranında artışla 14.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 942, 239 adet işlem
-
11:43LINK
Yüzde 6.09 oranında artışla 43.18 lira fiyatla işlem gören hissede 716, 395 adet işlem
-
11:42BJKAS
Yüzde 6.96 oranında artışla 8.91 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 994, 790 adet işlem