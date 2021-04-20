***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2021 10:01
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929374
BIST
10:251.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,11
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.376
10:258,0959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0076
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1192
En Düşük
8,0681
10:259,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0395
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7976
En Düşük
9,7152
10:25461,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,69
|Açılış
|: 461,23
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
462,55
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler10:25
|SNPAM
|19,14
|67.909
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|8.002.305
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|8.078.493
|% 9,88
|
|IDEAS
|82,50
|1.004.850
|% 9,71
|
|FRIGO
|42,44
|9.792.729
|% 7,50
|
|PEKGY
|1,46
|33.711.142
|% -9,88
|
|KONTR
|55,55
|1.244.042
|% -9,67
|
|LUKSK
|54,05
|2.257.256
|% -9,62
|
|ANELE
|5,03
|17.734.286
|% -8,38
|
|EDIP
|2,03
|500.457
|% -8,14
|
|GARAN
|7,15
|340.035.407
|% 2,14
|
|PETKM
|6,53
|193.270.605
|% -1,21
|
|EREGL
|18,10
|132.365.506
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,40
|98.081.261
|% 1,65
|
|SISE
|7,29
|83.418.406
|% 0,28
|
|GARAN
|7,15
|340.035.407
|% 2,14
|
|PETKM
|6,53
|193.270.605
|% -1,21
|
|YKBNK
|2,13
|58.023.739
|% 2,40
|
|PEKGY
|1,46
|33.711.142
|% -9,88
|
|TSKB
|1,30
|27.497.665
|% 0,78
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0937
|8,0959
|% 0,09
|
|Euro
|9,7726
|9,7785
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,3153
|11,3720
|% 0,36
|
|Frank
|8,8304
|8,8836
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1552
|2,1660
|% 0,26
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,11
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,76
|0,04
|
|B. Petrol
|67,59
|67,59
|0,54
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:35INVEO
Yüzde 9.92 oranında artışla 111.90 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 068 adet işlem
-
10:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 19 artarak (% 0.43 ) 1, 440
-
10:34XU100
Endeks 1, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 1, 835.00 milyon TL de
-
10:33TKURU
Yüzde 6.94 oranında artışla 315.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 050 adet işlem
-
10:29XU100
Endeks 1, 384 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 1, 488.00 milyon TL de