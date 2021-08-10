***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2021 12:19
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956839
BIST
12:091.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
12:098,6316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0067
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
12:0910,1416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0196
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1212
12:09480,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,44
|Açılış
|: 480,98
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler12:09
|RODRG
|17,84
|1.755.527
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|14.811.815
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|15.773.235
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.734.277
|% 9,77
|
|FADE
|9,89
|49.284.715
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.768.396
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,45
|102.165.970
|% -9,49
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,21
|29.402.218
|% -8,48
|
|SISE
|8,42
|695.957.545
|% 2,93
|
|EREGL
|19,73
|594.962.264
|% -3,85
|
|GENIL
|15,43
|553.735.147
|% 7,90
|
|GARAN
|9,11
|378.323.950
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,82
|268.341.059
|% -1,88
|
|SISE
|8,42
|695.957.545
|% 2,93
|
|GARAN
|9,11
|378.323.950
|% -0,33
|
|EKGYO
|1,85
|73.921.320
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,47
|90.071.073
|% 1,23
|
|GENIL
|15,43
|553.735.147
|% 7,90
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6289
|8,6316
|% -0,08
|
|Euro
|10,1260
|10,1416
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9402
|12,0001
|% 0,17
|
|Frank
|9,3413
|9,3975
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2967
|2,3083
|% 0,07
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|0,02
|
|Altın Gr.
|481
|481
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-12,00
|
|Tam
|3.180
|3.260
|-10,56
|
|Yarım
|1.537
|1.577
|-5,11
|
|Çeyrek
|771
|788
|-2,56
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,01
|
|B. Petrol
|70,15
|70,15
|1,11
|