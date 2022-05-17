***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.05.2022 12:53
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030810
BIST
13:332.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 13,77
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.411
En Düşük
2.380
13:3315,8466
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 0,3055
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
13:3316,7277
En Yüksek
|Değişim
|: 3,00%
|| 0,4875
|Açılış
|: 16,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7277
En Düşük
16,2212
13:33931,69
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 20,68
|Açılış
|: 931,69
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler13:31
|IMASM
|38,78
|66.846.264
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|23.812.894
|% 9,96
|
|SERVE
|27,00
|221.393
|% 9,40
|
|ORCAY
|19,75
|203.247.462
|% 9,12
|
|IDEAS
|21,90
|16.603.058
|% 8,42
|
|GZNMI
|32,80
|3.782.365
|% -9,99
|
|LIDFA
|4,54
|3.492.949
|% -9,92
|
|SNPAM
|7,96
|206.878
|% -8,08
|
|UZERB
|39,90
|316.873
|% -8,02
|
|SANKO
|12,76
|18.255.178
|% -7,60
|
|THYAO
|42,86
|1.990.530.838
|% 0,33
|
|SISE
|19,69
|1.484.727.864
|% 2,02
|
|KRDMD
|14,88
|895.165.976
|% -0,20
|
|EREGL
|31,96
|836.720.321
|% 0,88
|
|GARAN
|14,94
|715.347.341
|% -0,20
|
|EKGYO
|2,64
|499.566.644
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,35
|625.796.862
|% 0,23
|
|AKBNK
|7,92
|709.292.238
|% -0,63
|
|DOHOL
|3,75
|299.852.834
|% 1,08
|
|SISE
|19,69
|1.484.727.864
|% 2,02
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8424
|15,8505
|% 1,99
|
|Euro
|16,6870
|16,7286
|% 3,01
|
|Sterlin
|19,7204
|19,8193
|% 3,34
|
|Frank
|15,8585
|15,9540
|% 2,70
|
|Riyal
|4,2129
|4,2340
|% 2,04
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|4,82
|
|Altın Gr.
|932
|932
|20,79
|
|Cumhuriyet
|6.206
|6.299
|127,00
|
|Tam
|6.170
|6.329
|118,45
|
|Yarım
|2.982
|3.062
|57,30
|
|Çeyrek
|1.496
|1.531
|28,65
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,11
|0,30
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,21
|