***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.05.2022 10:06
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031064
BIST
10:482.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,12
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.399
En Düşük
2.385
10:4815,9372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0351
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,9669
En Düşük
15,7603
10:4816,7650
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0078
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
10:48931,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,85
|Açılış
|: 931,25
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
932,05
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler10:46
|ORCAY
|21,90
|83.561.882
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.292.963
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.068.277
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|9.624.435
|% 9,93
|
|ACSEL
|53,50
|6.191.060
|% 7,73
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|SMRTG
|23,52
|44.926.414
|% -5,69
|
|LKMNH
|17,59
|2.842.226
|% -4,82
|
|ANHYT
|12,09
|1.086.951
|% -4,80
|
|OYAYO
|8,40
|558.594
|% -4,65
|
|THYAO
|42,16
|1.050.000.751
|% 0,19
|
|SISE
|19,94
|454.442.300
|% 0,15
|
|YKBNK
|4,27
|238.030.326
|% 0,23
|
|SAHOL
|19,62
|223.537.996
|% 1,03
|
|KOZAL
|186,00
|208.525.321
|% -0,11
|
|SKBNK
|1,17
|77.297.835
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,27
|238.030.326
|% 0,23
|
|EKGYO
|2,66
|123.675.016
|% 1,14
|
|THYAO
|42,16
|1.050.000.751
|% 0,19
|
|AKBNK
|7,90
|184.047.892
|% 0,64
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9357
|15,9470
|% 0,28
|
|Euro
|16,7406
|16,7699
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,7365
|19,8354
|% -0,40
|
|Frank
|15,9336
|16,0296
|% -0,07
|
|Riyal
|4,2395
|4,2608
|% 0,28
|
|10:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|-0,49
|
|Altın Gr.
|931
|931
|2,91
|
|Cumhuriyet
|6.165
|6.258
|86,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|81,00
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|39,18
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|19,59
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,28
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