***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2022 10:00
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygul
10:262.672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 24,57
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.674
En Düşük
2.665
10:2617,9603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0149
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9655
En Düşük
17,9198
10:2618,2983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0489
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,3067
En Düşük
18,2181
10:261.020,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,52
|Açılış
|: 1.020,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.021,88
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler10:26
|TBORG
|25,28
|225.986
|% 10,88
|
|KRPLS
|7,46
|149.200.727
|% 9,22
|
|TMSN
|53,20
|108.503.006
|% 8,22
|
|DZGYO
|2,43
|12.249.066
|% 6,58
|
|YEOTK
|21,22
|38.644.189
|% 6,50
|
|YAYLA
|4,57
|5.353.175
|% -9,86
|
|UZERB
|35,02
|822.903
|% -4,00
|
|ISGYO
|19,80
|36.303.364
|% -3,98
|
|LIDFA
|7,99
|3.645.603
|% -3,73
|
|KZBGY
|55,60
|6.735.302
|% -3,22
|
|THYAO
|53,40
|1.279.339.902
|% 2,01
|
|SISE
|23,34
|1.033.485.623
|% 2,10
|
|SASA
|49,18
|374.351.240
|% 1,91
|
|ASELS
|23,22
|301.625.706
|% 2,20
|
|ODAS
|4,10
|195.325.801
|% 2,50
|
|AKFGY
|2,70
|132.729.630
|% 6,30
|
|ODAS
|4,10
|195.325.801
|% 2,50
|
|SISE
|23,34
|1.033.485.623
|% 2,10
|
|EKGYO
|3,10
|113.732.346
|% 0,65
|
|TSKB
|2,66
|95.535.597
|% 1,92
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9476
|17,9603
|% 0,08
|
|Euro
|18,2834
|18,2983
|% 0,27
|
|Sterlin
|21,8276
|21,9371
|% 0,37
|
|Frank
|18,6714
|18,7839
|% 0,06
|
|Riyal
|4,7600
|4,7839
|% 0,01
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|5,82
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|3,77
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.811
|6.864
|8,00
|
|Yarım
|3.319
|3.356
|4,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.677
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,90
|19,93
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,51
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Seans Raporu
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