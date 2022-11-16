***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2022 15:17
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANKO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080319
BIST
15:154.700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 42,70
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.677
15:1518,6190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
15:1519,3993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1279
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
15:151.066,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.066,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler15:15
|BURVA
|44,44
|29.232.299
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|222.261.521
|% 10,00
|
|BRLSM
|24,44
|83.772.276
|% 9,99
|
|FONET
|16,18
|108.833.354
|% 9,99
|
|HEDEF
|15,43
|26.264.270
|% 9,98
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|136.316.224
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|351.652.622
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|20.827.641
|% -9,95
|
|YKBNK
|11,42
|6.235.169.702
|% 5,84
|
|THYAO
|105,40
|6.202.647.744
|% -3,30
|
|ISCTR
|10,26
|5.242.857.116
|% 5,45
|
|AKBNK
|17,15
|4.700.457.665
|% 5,93
|
|EREGL
|37,48
|4.294.819.757
|% -0,32
|
|YKBNK
|11,42
|6.235.169.702
|% 5,84
|
|ISCTR
|10,26
|5.242.857.116
|% 5,45
|
|SKBNK
|2,42
|1.126.284.228
|% 3,42
|
|TSKB
|3,41
|1.405.863.969
|% 4,60
|
|EKGYO
|5,65
|2.284.296.977
|% 1,62
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6117
|18,6190
|% 0,09
|
|Euro
|19,3903
|19,3993
|% 0,66
|
|Sterlin
|22,0743
|22,1850
|% 0,34
|
|Frank
|19,7242
|19,8431
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9377
|4,9625
|% 0,06
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,34
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|3,97
|
|Cumhuriyet
|7.111
|7.219
|26,00
|
|Tam
|7.085
|7.196
|1,00
|
|Yarım
|3.441
|3.518
|1,00
|
|Çeyrek
|1.720
|1.759
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,97
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,14
|13,15
|0,24
|
|B. Petrol
|93,87
|93,87
|0,01
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:30HTTBT
Yüzde 4.53 oranında artışla 26.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 463, 395 adet işlem
-
15:29MEGAP
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 028, 850 adet işlem
-
15:29MEGAP
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.90 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 028, 850 adet işlem
-
15:28CEMAS
Yüzde 4.63 oranında artışla 2.26 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 681, 338 adet işlem
-
15:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TOASO, SASA