***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 10:03
***SANKO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SANKO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SANKO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110233
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
0
En Düşük
0
18:0518,8318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8628
En Düşük
18,7971
18:0520,2267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0175
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2404
En Düşük
20,1338
18:051.134,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.134,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,36
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|2,12
|13.706.092
|% 0,00
|
|PEGYO
|4,94
|7.832.599
|% 0,00
|
|YGYO
|1,61
|7.523.516
|% 0,00
|
|KERVT
|13,15
|19.536.662
|% 0,00
|
|MGROS
|139,00
|104.914.174
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,12
|13.706.092
|% 0,00
|
|PEGYO
|4,94
|7.832.599
|% 0,00
|
|YGYO
|1,61
|7.523.516
|% 0,00
|
|KERVT
|13,15
|19.536.662
|% 0,00
|
|MGROS
|139,00
|104.914.174
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% 0,00
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 0,00
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% 0,00
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% 0,00
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,00
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8274
|18,8318
|% 0,03
|
|Euro
|20,2195
|20,2267
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,6098
|22,7231
|% 0,20
|
|Frank
|20,2464
|20,3684
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0026
|5,0277
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|6,81
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|4,76
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.750
|7.818
|30,00
|
|Yarım
|3.786
|3.826
|15,00
|
|Çeyrek
|1.893
|1.913
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|13,58
|13,60
|0,12
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|1,18
|