***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2023 16:21
***SANKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SANKO
Açıklamalar Sanko Pazarlama İthalat İhracat A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110045
BIST
18:054.930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -67,45
|Açılış
|: 4.879
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
4.992
En Düşük
4.748
18:0518,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0036
|Açılış
|: 19,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8327
En Düşük
18,8248
18:0520,2056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0036
|Açılış
|: 20,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6850
|
20,2106
En Düşük
20,1778
18:051.131,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,28
|Açılış
|: 1.131,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.132,12
En Düşük
1.131,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BSOKE
|6,38
|63.714.256
|% 10,00
|
|CMENT
|63,80
|1.012.976
|% 10,00
|
|KONYA
|2.695,00
|93.167.382
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,49
|80.449.106
|% 10,00
|
|OYAKC
|22,66
|291.734.897
|% 10,00
|
|COSMO
|101,70
|2.772.443
|% -10,00
|
|SDTTR
|90,90
|83.757.537
|% -10,00
|
|ATSYH
|82,10
|2.001.004
|% -9,98
|
|UZERB
|148,80
|4.046.303
|% -9,98
|
|VKING
|40,44
|4.003.409
|% -9,97
|
|THYAO
|139,90
|1.967.396.170
|% -1,96
|
|EREGL
|40,06
|1.374.708.239
|% 2,04
|
|SISE
|42,64
|1.279.538.513
|% -0,93
|
|TUPRS
|578,90
|1.224.332.059
|% -3,36
|
|KOZAL
|523,50
|876.942.314
|% -2,60
|
|EKGYO
|7,27
|442.243.794
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,88
|470.146.032
|% -1,55
|
|AKBNK
|16,20
|820.363.788
|% -1,88
|
|ALBRK
|3,30
|132.192.089
|% 0,92
|
|KRDMD
|17,66
|674.432.305
|% 8,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8277
|18,8378
|% 0,06
|
|Euro
|20,1920
|20,1979
|% -0,06
|
|Sterlin
|22,5668
|22,6799
|% 0,01
|
|Frank
|20,2046
|20,3263
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0026
|5,0277
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|3,88
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|2,26
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.717
|7.785
|-76,00
|
|Yarım
|3.770
|3.809
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.885
|1.905
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,24
|22,26
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,46
|13,47
|-0,06
|
|B. Petrol
|81,25
|81,25
|1,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRYAT
Yüzde -5.28 oranında düşüşle 861.30 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 855 adet işlem
-
17:58RHEAG
Yüzde -5.13 oranında düşüşle 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 562, 404 adet işlem
-
17:57LOGO
Yüzde -5.34 oranında düşüşle 55.80 lira fiyatla işlem gören hissede 189, 023 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 55 kaybederek (% -1.89 ) 4, 390
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BUCIM, NUHCM, CMENT, ONCSM, BSOKE, AFYON, OYAKC, CMBTN, NIBAS, AKCNS